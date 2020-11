Alegeri SUA 2020. Renumararea voturilor in statul Georgia confirma victoria lui Biden

Numararea initiala indica un avans al democratului de doar aproximativ 14.000 de voturi fata de rivalul sau Donald Trump , un decalaj atat de strans incat a avut loc o numarare manuala a buletinelor de vot. Decalajul s-a micsorat usor, Biden avand acum cu putin peste 12.200 de voturi in plus fata de Trump.Diferenta dintre cei doi candidati este inca foarte mica si presedintele Donald Trump, care contesta infrangerea sa in alegeri, poate solicita totusi o noua renumarare, se precizeaza intr-un comunicat al biroului secretarului de stat al Georgiei, insarcinat cu organizarea alegerilor.