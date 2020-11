Alegeri SUA 2020. Donald Trump versus Joe Biden: numaratoarea partiala a voturilor

Cum s-au desfasurat alegerile din SUA in ultimele ore:

Cine ajunge primul la 270 de electori castiga alegerile din SUA. Fiecare dintre cele 50 de state, plus Washington DC, are repartizat un numar de voturi aferente colegiilor electorale, in functie de populatia statului. In total sunt 538 de voturi. Candidatul care obtine minimum 270 de voturi (50% plus 1) este declarat castigator.In fiecare stat, cu exceptia a doua - Maine and Nebraska - candidatul care obtine numarul cel mai mare de voturi la scrutinul direct castiga toate colegiile electorale.Din cauza acestei reguli, un candidat poate castiga alegerile fara sa fi obtinut cel mai mare numar de voturi la nivel national. Acest lucru s-a intamplat la scrutinul din 2016, cand Donald Trump a obtinut majoritatea voturilor din colegiile electorale, desi mai multi oameni au votat pentru Hillary Trump, in cifre absolute.Joe Biden castiga statele California, Oregon si Washington. Aceste trei victorii ii aduc 74 de mari electori suplimentari, ajungand la ora 04.00 GMT la 209, comparativ cu 115 pentru presedintele republican in exercitiu Donald Trump. Este nevoie de 270 de mari electori pentru castiga alegerile prezidentiale.Niciunul dintre cei doi candidati nu a pierdut pana in prezent in statele castigate de partidul sau in 2016. Rezultatele in state-cheie, cum ar fi Florida, Pennsylvania, Carolina de Nord sau Arizona, inca sunt asteptate.UPDATE 6.21 Fox News, prima entitate media care il da pe Donald Trump castigator in Florida (29 electori). Daca va obtine aceasta victorie, va fi una cruciala in cursa pentru Casa Alba . Potrivit datelor preliminarii ale NBC, republicanul conduce in cursa pentru Florida si Texas, doua dintre cele mai importante state in alegerile americane.UPDATE 6.18 Joe Biden a castigat statul New Hampshire.UPDATE 6.17 Donald Trump, castigator in Kansas, Missouri si Nebraska.UPDATE 6.00 Proiectiile alegerilor prezidentialeCNN - Joe Biden 118 vs Donald Trump 105NYT - Joe Biden 131 vs Donald Trump 108Foxnews - Joe Biden 207 vs Donald Trump 119The Washington Post - Joe Biden 209 vs Donald Trump 112UPDATE 5.41 Presedintele american Donald Trump este dat castigator in statul Carolina de Sud, acesta fiind al 13-lea stat in care iese invingator, conform informatiilor difuzate de New York Times si NBC, transmite AFP.In total, la ora 02:30 GMT, candidatul republican a adunat 89 de electori, in timp ce rivalul sau democrat Joe Biden a strans 126 de electori, precizeaza Agerpres.Viitorului presedinte ii sunt necesari 270 de electori pentru a castiga alegerile. Niciunul din candidati nu a reusit pana acum sa castige in statele castigate de tabara adversa in 2016.In baza analizelor si a informatiilor oferite de The Associated Press si Edison Research, New York Times anunta ca in acest moment Biden are 131 de electori (37,576,708 votes- 47.7%), in timp ce Trump are 108 (41,112,087 votes- 50.8%)UPDATE 5.55 Biden a castigat statul New Mexico.UPDATE 4.46 Sectiile de votare s-au inchis in statele-cheie Arizona, Wisconsin si TexasSectiile de votare s-au inchis in alte doua state-cheie - Arizona si Wisconsin -, in care atat Trump cat si Biden spera iasa invingatori, transmite dpa.Wisconsin, un stat in mod obisnuit favorabil democratilor, a votat cu republicanul Donald Trump in 2016, dar la scrutinul de anul acesta a votat puternic pentru BidenUPDATE 4.30 Joe Biden a castigat statul Colorado si cei noua electori.UPDATE 4.00 Donald Trump e dat castigator in statele Nebraska, South Dakota, North Dakota si Wyoming, in timp ce Joe Biden a castigat New Mexico si New York.UPDATE 3.40 Joe Biden - Donald Trump 85-72, dupa estimarea rezultatelor in 18 state.UPDATE 3.00 Joe Biden - Donald Trump 85-55, dupa estimarea rezultatelor in 16 state.UPDATE 2.40 Joe Biden a castigat statul Virginia si cele 13 mandate electorale aferente.UPDATE 2.35 Analistii spun ca Donald Trump a castigat si statul Virginia de Vest si mai adauga inca 5 mandate electorale. Scorul in acest moment devine 13-3.UPDATE 02.05 Analistii il dau castigator pe Donald Trump in statul Kentucky, dupa numararea a 14% dintre voturi si rezultatele exit-poll-ului. Candidatul republicat va obtine astfel 8 mandate electorale. Joe Biden, pe de alta parte, este dat castigator in statul Vermont (3 mandate electorale).UPDATE 01.55 La ora 2.00 se inchid sectiile in Florida si Georgia , state-cheie in determinarea castigatorului. In 2016, ambele au fost castigate de Trump.UPDATE 01.40 Un rezultat surpriza este anticipat de analisti in Kentucky, stat de obicei "rosu", repubulican, castigat de Donald Trump in 2016. La 10% dintre voturi numarate, Joe Biden conduce cu 52% - 46%.UPDATE 01.20 Donald Trump le-a multumit votantilor sai si a anuntat ca situatia voturilor arata foarte bine in toata tara.UPDATE 01.10 Primele voturi au inceput sa fie numarate in statele Indiana (11 mandate electorale), Kentucky (8 mandate electorale) si New Hamshire (4 mandate electorale). Dupa aproximativ 50.000 de voturi numarate, Trump conduce cu 71,75% la 26,92%.UPDATE 00.40 Sociologul Barbu Mateescu a intocmit un ghid al noptii alegerilor din SUA. Cele mai importante lucuri de urmarit dupa inchiderea primelor sectii de votare.UPDATE 00.15 Postul de televiziune CNN a prezentat un exit-poll vizand interesele americanilor care si-au exprimat votul. Potrivit rezultatelor, 34% dintre alegatori au declarat ca principala lor preocupare este economia. 21% s-au aratat ingrijorati in primul rand de inegalitatile rasiale, 18% - de coronavirus, 11% - de infractionalitate si siguranta publica, iar 11% - de politicile de asigurari de sanatate.UPDATE 00.10 Numar record de votanti latino au venit la vot in primele ore ale zilei, transmite The Guardian. Comunitatea latino a fost una dintre tintele majore ale celor doi candidati. Sindicatul politiei din New York (NYPD) a anuntat ca il sustine pe Donald Trump (FoxNews). LeBron James, starul baschetului american, le-a cerut celor 74 de milioane de urmaritori de pe contul sau de Twitter sa-l voteze pe Joe Biden, anunta FoxNews.