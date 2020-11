Alegeri SUA 2020. Trump nu-si recunoaste infrangerea: "Voturile legale decid cine este presedintele, nu mass-media"

"Stim cu totii de ce Joe Biden se grabeste sa pozeze in mod fals ca invingator si de ce aliatii sai din mass-media incearca atat de mult sa-l ajute: nu vor ca adevarul sa fie expus. Adevarul este ca aceste alegeri sunt departe de a fi incheiate. Joe Biden nu a fost certificat drept castigator al niciunui stat, sa nu mai vorbim de niciunul dintre statele extrem de contestate care se indreapta catre renumarari obligatorii ale voturilor sau state in care echipa campania noastra de campanie are contestatii legale valide si legitime care ar putea determina invingatorul final", se arata in declaratie, potrivit Digi 24. El da exemplul statului Pennsylvania, unde spune ca observatorii nu au avut acces suficient pentru a urmari procesul de numarare a voturilor."Voturile legale decid cine este presedintele, nu mass-media. Incepand de luni, echipa noastra de campanie va incepe actiuni in instanta pentru a ne asigura ca legile electorale sunt pe deplin respectate si castigatorul de drept este stabilit. Poporul american are dreptul la alegeri cinstite. Asta inseamna numararea tuturor buletinelor de vot legale si fara numararea buletinelor de vot ilegale", arata Trump."Ramane socant faptul ca echipa de campanie a lui Biden refuza sa fie de acord cu acest principiu de baza si vrea ca buletinele de vot sa fie numarate chiar daca acestea sunt frauduloase sau exprimate de alegatori neeligibili sau decedati. Deci, ce ascunde Biden? Nu ma voi odihni pana cand poporul american nu va avea votul onest pe care il merita si pe care democratia il cere ", a mai scris Trump.La scurt timp dupa publicarea acestei declaratii, Trump s-a intors la Casa Alba