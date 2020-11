Alegeri SUA 2020. Victoria lui Biden in Michigan, validata oficial. Si Pennsylvania urmeaza sa valideze scrutinul

O comisie a validat rezultatele in acest stat cu 16 electori si unde Joe Biden are un avans de peste 155.000 de voturi din cele 5,5 milioane exprimate.Validarea rezultatelor alegerilor este de obicei un exercitiu de rutina, insa presedintele Trump si aliatii sai au facut presiuni asupra republicanilor din Michigan in ultimele zile, in speranta de a intarzia procesul."Democratia a prevalat", a scris pe Twitter secretarul de stat din Michigan, Jocelyn Benson. Votul comisiei "confirma un adevar: alegerile au fost corecte si sigure si rezultatul reflecta vointa alegatorilor", a adaugat democratul.Un alt stat-cheie, Pennsylvania, unde Joe Biden are un avans de peste 80.000 de voturi, urmeaza de asemenea sa valideze rezultatele luni.