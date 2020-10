SUA acuza Rusia si Iranul ca incearca sa intervina in alegerile prezidentiale: Au intreprins actiuni specifice pentru a influenta opinia publica

Iranul a trimis astfel e-mailuri "vizand sa intimideze alegatorii, sa incite la tulburari sociale si sa-i dauneze presedintelui Trump", a afirmat John Ratcliffe intr-o conferinta de presa anuntata in ultimul moment. Moscova si Teheranul "au intreprins actiuni specifice pentru a influenta opinia publica in legatura cu alegerile noastre. Am putut confirma ca informatii despre listele electorale au fost obtinute de Iran si, separat, de Rusia", a adaugat el."Acest date pot fi utilizate de actori straini pentru a incerca sa ofere false informatii alegatorilor inscrisi pe listele respective, despre care ele spera ca vor semana confuzie si haos si vor submina increderea in democratia noastra", a mai spus John Ratcliffe.Anuntul a fost facut dupa ce alegatori democrati au raportat ca au primit e-mailuri amenintatoare care le erau adresate personal, in numele Proud Boys, un mic grup de extrema-dreapta. Mesajele le ordonau sa voteze pentru Donald Trump "Suntem in posesia tuturor informatiilor voastre. In prezent sunteti inregistrat ca democrat si stim asta pentru ca avem acces la intreaga infrastructura electorala", potrivit unui astfel de e-mail. "Veti vota cu Trump in ziua alegerilor sau aveti avea de-a face cu noi", a amenintat mesajul.Directorul comunitatii nationale de informatii a mai afirmat ca Iranul, dusman al lui Donald Trump, a difuzat o inregistrare video lasand sa se inteleaga ca oamenii pot trimite buletine de vot frauduloase, inclusiv din strainatate.John Ratcliffe si directorul FBI , Christopher Wray, aflat alaturi de el, nu au explicat cum au pus mana Rusia si Iranul pe aceste date si nu au precizat cum s-ar putea folosi Moscova de ele.Christopher Wray a dat asigurari ca sistemul electoral american ramane sigur si "rezistent".Potrivit agentiilor americane de informatii, Rusia a interferat in alegerile americane din 2016, in favoarea lui Donald Trump, a carui echipa de campanie a fost acuzata de intelegere secreta cu Moscova.