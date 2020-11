Alegeri SUA Presa americana anunta ca Joe Biden a castigat alegerile si in statul-cheie Arizona

Este pentru prima data dupa 1996 cand tabara democrata inregistreaza o victorie in acest stat.NBC, CBS, ABC si CNN l-au declarat castigator pe candidatul democrat cu un avans de peste 11.000 de voturi, in aceasta cursa foarte stransa, ceea ce ii permite lui Joe Biden sa mizeze pe 11 mari electori in plus.Fox News si Associated Press l-au dat deja castigator pe candidatul democrat in noaptea ce a urmat scrutinul din 3 noiembrie, spre marea nemultumire a rivalului sau democrat, presedintele Donald Trump , noteaza AFP.Dupa aceasta victorie in Arizona, Joe Biden poate deja sa conteze pe 290 de mari electori, in conditiile in care are nevoie de 270 pentru a castiga alegerile prezidentiale si a se instala la Casa Alba la 20 ianuarie anul viitor.Donald Trump refuza in continuare sa recunoasca victoria contracandidatului sau democrat, la peste o saptamana de la scrutin.Se mai asteapta anuntarea rezultatelor in doua state: Carolina de Nord si Georgia Citeste si: Alegeri SUA. Ce spun miliardarii din Silicon Valley despre victoria lui Biden si a Kamalei Harris Citeste si: Papa Francisc si-a exprimat solidaritatea fata de victimele incendiilor din Statele Unite si America Latina