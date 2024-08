America isi alege azi presedintele: Clinton sau Trump? Ultimele calcule ale unei lupte foarte stranse

Peste 120 de milioane de americani isi aleg, marti, presedintele dintre democrata Hillary Clinton si republicanul Donald Trump, care au anuntat ca fac campanie pana in ultimul moment, dupa miezul noptii de luni spre marti.

Clinton si-a adaugat in program ultimul miting din aceasta campanie la miezul noptii (marti, 7:00, ora Romaniei) in Carolina de Nord, un stat crucial.

Trump participa la ultimul miting in Michigan, luni, la ora locala 23:00 (marti 6:00, ora Romaniei).

Ei si-au concentrat ultimele mitinguri in state care detin cheia catre presedintie.

Invingatorul va fi stabilit in baza voturilor marilor electori (indirect), atribuite in fiecare stat, si nu in baza votului (direct) pentru cel mai popular candidat la nivelul intregii tari.

Tabloul ultimei zile - ce spun sondajele si cate voturi au pana acum Clinton si Trump

Cum stau Clinton si Trump in cele mai recente sondaje si in statele-cheie

Distanta in sondaje s-a redus in ultimele zile, insa Clinton este considerata in continuare favorita si este creditata cu cele mai mari sanse sa obtina votul a 270 din cei 538 de electori, de care are nevoie pentru invinge in scrutinul prezidential.

Ea detine un avans de doar 2% in fata lui Trump, potrivit unei medii a scorurilor obtinute in cele mai importante sondaje de opinie la nivel national.

Lupta este stransa si in statele-cheie, insa democrata are de obtinut un numar mai mic de victorii in aceste state-cheie decat Trump pentru a deveni prima femei presedinte din istoria americana.

Hillary Clinton si Donald Trump au tras ultimele "cartuse" luni, in mitinguri in care au incercat sa-i convinga pe indecisi, in ultima zi a unei campanii prezidentiale de o violenta fara precedent si al carei rezultat, cu o zi inainte de scrutin, ramanea foarte nesigur, relateaza Reuters.

Cu doar cateva ore inainte de "Election Day", un sondaj Economist-YouGov o credita cu un avans de 4% pe candidata democrata, cu 45% din intentiile de vot, in timp ce proiectul Reuters/State of the Nation ii atribuia 303 mari electori probabili lui Hillary Clinton si 235 lui Donald Trump.

Pe muchie de cutit - sase scenarii care i-ar aduce victoria lui Donald Trump

Sansele lui Trump vor depinde de rezultatul pe care-l va obtine in Florida, Carolina de Nord, Ohio si Michigan - unde sondajele ii plaseaza pe cei doi candidati cot la cot -, dar si in Pennsylvania - unde Clinton este creditata cu un avans de 3%. Pentru a obtine victoria, este necesar ca Trump sa iasa invingator in toate aceste state.

In cazul in care Trump pierde in doua dintre statele Florida, Michigan si Pennsylvania, Clinton practic va castiga alegerile.

Cat despre votul anticipat, aproape 24 de milioane de oameni au votat de la anuntul directorului FBI James Comey cu privire la redeschiderea anchetei. Este vorba de mai mult de jumatate dintre cele 42,5 milioane de voturi exprimate anticipat pana luni dupa-amiaza, potrivit unor date Associated Press.

O cursa foarte stransa, o societate polarizata, o competitie mai dura ca niciodata, o campanie inversunata, cu multe rasturnari de situatie - asa a aratat cursa electorala din acest an pentru presedintia SUA.

Pe 8 noiembrie vom afla pe cine au ales americanii sa fie cel mai puternic om al planetei.

Pe 8 noiembrie vom afla pe cine au ales americanii sa fie cel mai puternic om al planetei.

Pana atunci, insa, Invitatii Ziare.com au acceptat o provocare: pe cine si de ce ar vota, daca ar fi alegator american? Citeste si ofera-ti un moment de reflectie: Clinton sau Trump? Esti sigur?

