Anca Dragu, despre violentele de la Washington: "Haos si violente, manipulare, radicalizare! Make America normal again!"

Sefa Senatului povesteste, miercuri seara, intr-o postare pe Facebook , cum a fost in perioada in care a locuit la Washington , unde a inteles "ce inseamna toleranta si intelegerea", iar acum "dialogul a fost inlocuit de tipete""Make America normal again!In august 1999, aterizam pentru prima data la Washington, pe Aeroportul Dulles International. Caldura, soare, umezeala, oboseala unui drum lung, precum si emotia si teama unui nou inceput au facut din acea zi una de neuitat. Incepeam aventura studenteasca in SUA.M-am adaptat rapid la noua lume, una fascinanta, cosmopolita si dinamica. Aproape 70% dintre colegii mei de la George Washington University erau studenti internationali. Mi-am facut prieteni din toate colturile lumii, petreceam ore in sir discutand despre economia si politica diferitelor tari. Era o lume a dezbaterilor deschise, oneste.Traiam o permanenta confruntare de idei. Amfiteatrele universitatilor GWU si Georgetown gazduiau frecvent vorbitori celebri din intreaga lume, oameni de care auzisem, dar pe care nu speram sa ii intalnesc. In Washington am inteles ce inseamna toleranta si intelegerea.Ma uit consternata la stiri si nu recunosc orasul in care am invatat, am muncit, am locuit. Haos si violente, manipulare, radicalizare; dialogul a fost inlocuit de tipete", a scrfis Anca Dragu pe Facebook.Dragu este de parere ca toate acestea se intampla deoarece "fostul presedinte Donald Trump refuza sa accepte infrangerea"."Mandatul fostului presedinte a fost marcat de agresiune, divizare interna, razboi comercial, negarea problemelor de mediu la nivel global, dezechilibre macroeconomice, adancirea decalajelor interne. Cu toate acestea (sau pentru toate acestea), Donald Trump refuza sa accepte infrangerea si blocheaza investirea presedintelui Biden. Sper ca linistea sa fie rapid restabilita si noul presedinte sa-si preia mandatul", a mai scris Anca Dragu.