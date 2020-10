Alegeri SUA: FBI a declansat o ancheta dupa ce o urna de vot a fost incendiata in Boston

Un numar de 35 de buletine au fost distruse in incidentul survenit la urna pentru vot anticipat amplasata in fata Bibliotecii publice din Boston, a precizat secretarul de stat al administratiei din Massachusetts, William Galvin.Incidentul a fost calificat drept "o rusine pentru democratie, un gest de lipsa de respect fata de alegatorii care isi indeplinesc datoria civica si o infractiune" de Galvin si primarul din Boston, Marty Walsh.Politia locala a difuzat imagini cu o persoana aflata in preajma urnei in apropiere de momentul cand aceasta a luat foc si a facut apel la public sa-l identifice pe individ.Politistii au stins focul turnand apa in urna, a mentionat intr-un comunicat Departamentul de politie din Boston.Urna nu a fost distrusa in incendiu si poate fi folosita in continuare, dar Galvin le-a cerut responsabililor locali sa angajeze paznici la urnele amplasate in stat, sa foloseasca mijloace de supraveghere video si sa preia mai des buletinele de vot introduse.Alegatorii ale caror voturi au fost afectate de incidentul de duminica pot opta sa se prezinte personal la vot sau sa primeasca prin posta un nou buletin.In Massachusetts votul anticipat pentru alegerile prezidentiale a inceput sambata trecuta si peste 2 milioane de oameni si-au exprimat deja optiunea.