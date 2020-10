Aproape 60 de milioane de americani au votat anticipat pentru alegerile prezidentiale din SUA. Cifra este mai mare decat in 2016

Cu noua zile inainte de scrutin, US Election Project, un centru de studii apartinand de Universitatea statului Florida, a anuntat ca pana duminica votasera deja 59 de milioane de alegatori.In 2016, 57 de milioane de alegatori au votat in avans, fie anticipat in persoana, fie prin corespondenta, potrivit site-ului US Election Assistance Commission.Preocupati de persistenta pandemiei de coronavirus sau motivati de miza confruntarii electorale dintre presedintele republican Donald Trump si fostul vicepresedinte democrat Joe Biden , milioane de americani au votat in avans.Pana in prezent, democratii, care au incurajat semnificativ in acest an votul in avans, se afla in fruntea numarului de voturi efectuate pana acum, fara a se putea stabili daca aceasta este o indicatie asupra naturii rezultatului final.In ce ii priveste, Donald Trump si republicanii au declarat ca votul prin corespondenta deschide posibilitati de frauda si este de asteptat ca numerosi alegatori republicani sa voteze in ziua scrutinului, la 3 noiembrie.