VIDEO Astronauta Kate Rubins a votat la prezidentialele din SUA de pe Statia Spatiala Internationala: "Daca noi putem din spatiu, puteti si voi de pe Pamant"

From the International Space Station: I voted today



- Kate Rubins pic.twitter.com/DRdjwSzXwy - NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) October 22, 2020

Voturile din spatiu sunt transmise electronic pe Pamant, unde sunt inregistrate oficial. Alegerile din SUA au loc pe 3 noiembrie, insa votul anticipat este posibil.Astronauta Kate Rubins a postat o fotografie pe Twitter in fata unei cabine de vot improvizate, cu mesajul "De pe Statia Spatiala Internationala: azi am votat. Cred ca e foarte important ca toata lumea sa voteze. Si daca noi o putem face din spatiu, cred ca si voi o puteti face de pe Pamant", a spus Rubins, intr-un mesaj video, conform CNET.com.Votul din spatiu este posibil din 1997 in Statele Unite. "Pe masura ce NASA lucreaza pentru a trimite astronauti pe Luna in 2024 si in cele din urma pe Marte, agentia vrea sa se asigure ca astronautii care vor sa voteze din spatiu pot face acest lucru, indiferent unde s-ar afla in sistemul nostru solar", a transmis NASA.