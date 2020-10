Au inceput alegerile prezidentiale in SUA. Oamenii stau si cate 11 ore la coada: Multi oameni au suferit si au murit pentru ca noi sa putem vota

Cozile si asteptarea uneori si de 11 ore sunt dovada ca americanii iau mai in serios ca niciodata batalia pentru Casa Alba , relateaza Digi 24. Mai sunt trei saptamani pana la alegerile prezidentiale, dar acesti americani refuza sa lase o decizie atat de importanta pentru viitorul lor pe ultima suta de metri. Influentati de evolutia pandemiei sau de retorica lui Donald Trump privind fraudarea scrutinului, alegatorii s-au inarmat cu rabdare si au asteptat la coada.Barbat din Georgia: Am reusit, oameni buni. Am reusit! A fost o onoare sa petrec ultimele 11 ore cu oamenii acestia. Am reusit. Votati! Votati!Cat ati asteptat pentru a vota?Cinci ore.Cinci ore?Da.Si a meritat?A meritat din plin!Barbat: Recomand tuturor sa voteze anticipat, sa-si faca datoria. Asa stii ca ai terminat ce aveai de facut, optiunea ta a intrat in sistem. Si asa nu o sa mai auzim la stirile de seara despre genti cu voturi aruncate prin padure, pe undeva.Si in Texas, prima zi de vot anticipat a insemnat cozi lungi in fata sectiilor de votare. Oamenii au venit pregatiti: scaune pliante, incaltaminte comoda, apa, poate chiar si ceva de mancare, potrivit sursei citate.Maine dimineata ar trebui sa nasc. Nu stiam daca sa stau la coada sau nu. Pana la urma am decis sa raman sa votez, vreau ca vocea mea sa conteze.E foarte, foarte important ca toata lumea, indiferent ce alte planuri are, sa iasa azi la vot. Votati, votati, votati!Am venit dimineata devreme. Nu ne deranjeaza. Toata lumea e cooperanta.Multi oameni au suferit si au murit pentru ca noi sa putem vota. Fac asta pentru ei.Cele mai recente sondaje il dau in continuare favorit sa castige cursa pentru Casa Alba pe candidatul democrat Joe Biden