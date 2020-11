Alegeri SUA: Autoritatile electorale sustin ca nu exista ''nicio dovada'' ca buletine de vot au fost pierdute sau modificate

''Alegerile din 3 noiembrie au fost cele mai sigure din istoria Statelor Unite'', au declarat aceste autoritati locale si nationale responsabile cu securitatea scrutinului, intre care agentia de securitate cibernetica si a infrastructurilor (CISA), care depinde de Ministerului Securitatii Interne."Nu exista nicio dovada a faptului ca un sistem de vot a sters, a pierdut sau a schimbat buletine de vot sau ca a fost piratat in vreun fel", se arata in comunicat.''Desi stim ca procesul nostru electoral face obiectul a numeroase afirmatiii nefondate si campanii de dezinformare, va putem asigura ca avem incredere absoluta in securitatea si integritatea alegerilor noastre'', au subliniat autoritatile electorale.Presedintele in exercitiu Donald Trump a transmis pe Twitter in urma cu cateva ore informatii nefondate potrivit carora un sistem de vot, numit Dominion, a ''sters'' 2,7 milioane de voturi in favoarea sa in toata tara si a alocat din nou alte sute de mii rivalului sau democrat Joe Biden in Pennsylvania si alte state.Aceste informatii au fost dezmintite de autoritatile electorale din statul cheie Pennsylvania si de compania care gestioneaza acest sistem.