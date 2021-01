Presedintia SUA l-a saracit serios pe Donald Trump. A ramas fara miliarde de dolari

A incercat sa isi sporeasca averea prin intermediu Casei Albe

Summit-ul G7 pe proprietatile lui Trump

Tot mai multe companii se distanteaza de Donald Trump

Pe parcurul celor 4 ani in care Donald Trump a fost la Casa Alba , afaceristul a pierdut aproape jumatate din avere, potrivit Forbes.com . In 2016, acesta avea o avere de 4,5 miliarde de dolari, iar acum de abia daca mai atinge 2,5 miliarde de dolari. Mai mult, la inceputul pandemiei, in aprilie, averea lui Trump ajunsese la 2,1 miliarde de dolari, acesta fiind cel mai de jos punct al averii primului om din SUA.In 2017, Trump intra in istoria SUA drept primul presedinte miliardar, iar 2021, va iesi drept presedintele care a distrus cele mai multe relatii diplomatice ale Statelor, dar si cel pentru care s-a pregatit de doua ori procedura de demitere.Nucleul averii lui Donald Trump este format din mai multe cladiri din si in jurul Manhattan-ului, in New York. De asemenea, presedintele inca in functiune mai detine si cateva terenuri de golf, crame, dar si alte cateva companii licentiate in numele sau.In cazul in care nu stiti cum si-a facut averea, Donald Trump a inceput sa lucreze cu tatal sau, Fred, care dezvolta proiecte imobiliare ieftine in cartierele newyorkeze Brooklin si Queens.Dupa ce a ajuns presedinte, acesta i-a desemnat pe cei mai mari fii ai sai, Don jr. si Eric, sa se ocupe de afacerile sale cat timp acesta conduce America Presa a relatat de-a lungul celor 4 ani "prezidentiali" cum Donald Trump a emis facturi pentru Serviciile Secrete, care au obligatia de a-i asigura acestuia protectia, pentru oamenii care trebuiau sa stea in preajma acestuia si, culmea, trebuiau sa mai si doarma undeva.Chiar anul trecut, Washington Post publica un material in care afirma, potrivit unor documente oficiale, ca proprietatile de lux ale lui Trump au emis facturi de 1,1 milioane de dolari catre guvernul SUA. Aici erau incluse si inchirieri de camere la clubul sau din Bedminster, New Jersey, unde acesta era izolat din cauza pandemiei.Serviciile Secrete au facut publice aceste documente dupa ce Washington Post a dat in judecata institutia si a cerut sa declasifice aceste documente. Asa s-a ajuns la concluzia ca ca multe dintre facturile emise erau legate si de prezenta agentilor Secret Service in preajma lui Trump.Administratia Trump a luat masuri extraordinare pentru a ajuta afacerile lui Trump, potrivit Yahoo Finance , prin faptul ca s-a dorit tinerea summit-ului G7 la unul dintre cluburile private detinute de presedinte, acolo unde a fost, in medie, cam una din trei zile, cat timp acesta a fost sef de stat.Analistii se mira ca totusi, in ciuda eforturilor pe care Trump si familia le-au facut pentru a-si spori afacerile, acestea s-au dus in jos de la venirea la Casa Alba a lui Donald.Dupa protestele mortale din 6 ianuarie, cand a avut loc un atac asupra Capitolului, tot mai multe companii au inceput sa se distanteze de Trump si afacerile sale. Si poate cea mai notabila astfel de companie este Deutsche Bank , care era numita si "Banca lui Trump".Potrivit New York Times, Deutsche Bank va inceta sa mai faca viitoare afaceri cu Donald Trump, dupa ce zeci de ani l-a finantat pe acesta in diferite business-uri. Aceasta este o lovitua grea pentru Trump pentru ca afacerile sale datoreaza bancii undeva la aprope 300 de milioane de dolari, datorii care trebuie stinse in urmatorii ani.Pe aceeasi lista de afaceri care pleaca de langa Trump se numara si Signature Bank. De asemenea, Asociatia Profesionista de Golf se distanteaza de Trump, alegand sa nu mai tina unul dintre cele patru campionate ale sale pe proprietatea din Bedminster a viitorului fost-presedinte.Shopify care vinde o parte din produsele aflate sub marca Trump a anuntat recent ca va scoate de pe site-ul sau tot ce tine de presedintele SUA.Iar, in urma cu cateva zile, o organizatie non-profit, TB Alliance, cauta modalitati de a-si muta birourile de la adresa Wall Street, nr. 40, acolo unde se afla in Manhattan, The Trump Building.