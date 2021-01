Zece fosti sefi ai Pentagonului, avertisment cu privire la o situatie fara precedent: atragerea armatei in disputa electorala prezidentiala

Implicarea fortelor armate ar aduce SUA pe un "teritoriu periculos, ilegal si neconstitutional", au avertizat cei zece fosti oficiali - atat republicani, cat si democrati - intr-un articol de opinie aparut duminica in ziarul Washington Post.Scrisoarea este semnata de Dick Cheney, James Mattis, Leon Panetta, Donald Rumsfeld, William Cohen, Chuck Hagel, Robert Gates, William Perry, Ashton Carter si Mark Esper, care a fost in functie in administratia Trump destul de recent.Potrivit ziarului, acestia sunt toti cei zece fosti sefi ai Pentagonului in viata.Presedintele republican Donald Trump a pierdut in fata democratului Joe Biden la alegerile din 3 noiembrie. Trump refuza sa isi recunoasca infrangerea si a promovat afirmatii nefondate, acuzand ca alegerile au fost trucate fara a furnizat nicio dovada care sa determine instantele sa se pronunte in favoarea sa.Au existat momente in care criticii sai s-au temut ca presedintele Donald Trump ar putea instrumentaliza armata daca va considera ca este necesar pentru a ramane la putere."Alegerile noastre au avut loc. Au avut loc renumarari si audituri. Instantele au solutionat chestiunile problematice adecvate. Guvernatorii au certificat rezultatele", au scris fostii ministri americani ai apararii."Si colegiul electoral a votat. Timpul pentru a pune la indoiala rezultatele a trecut; a sosit timpul pentru numararea oficiala a voturilor colegiului electoral, asa cum este prevazut in Constitutie si in statut" sustin autorii articolului de opinie publicat de Washington Post.Joe Biden urmeaza sa fie investit in functia de presedinte al SUA pe 20 ianuarie.STENOGRAME Donald Trump i-a cerut telefonic unui inalt oficial electoral din Georgia sa ii ''gaseasca voturi'': "Tot ce vreau este sa gasim 11.780 de buletine"