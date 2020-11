Biden a intors scorul intr-un stat-cheie, care era foarte important pentru Trump. Ultimele rezultate la alegerile din SUA

Fostul vicepresedinte conduce acum in acest stat cu putin peste 900 de voturi. Daca pierde Georgia, Donald Trump nu mai are nicio sansa sa castige in Colegiul Electoral, singura lui sansa fiind sa castige restul statelor si sa fie ales, apoi, cu ajutorul delegatiilor statelor din Camera Reprezentantilor.Intre Donald Trump si Joe Biden este o cursa foarte stransa, insa democratul Biden e tot mai aproape de a obtine 270 de voturi, necesare victoriei.Potrivit CNN, numaratoarea voturilor ar putea dura pana in 23 noiembrie. Principalul factor ce a dus la o asemenea situatie este numarul record de americani care si-au exprimat optiunea electorala anticipat.Joe Biden le-a transmis americanilor ca ca nu are "nicio indoiala" cu privire la victoria sa. In schimb, presedintele in functie, Donald Trump, continua sa spuna ca rivalul sau "incearca sa fure alegerile" si a amenintat ca va depune contestatie la Curtea Suprema. Deocamdata nu exista dovezi ale unei fraude pe scara larga in cursa prezidentiala.Un judecator federal american a respins cererea in regim de urgenta din partea echipei de campanie a lui Donald Trump de oprire a numararii buletinelor de vot la Philadelphia, atat timp cat nu sunt de fata observatori republicani, transmite vineri Reuters.