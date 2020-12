Biden le cere americanilor sa se uneasca si critica refuzul lui Trump de a-si recunoaste infrangerea

"Este o pozitie extrema pe care nu am mai vazut-o pana acum", a declarat Joe Biden in timpul unui discurs pronuntat in fieful sau Wilmington din statul Delaware."O pozitie care a refuzat sa respecte vointa poporului, sa respecte statul de drept si a refuzat sa onoreze Constitutia noastra", a adaugat el.Joe Biden, a carui victorie la alegerile prezidentiale a fost aprobata luni de Colegiul Electoral american, s-a abtinut pana acum sa il atace atat de direct pe Donald Trump in aceasta privinta.Colegiul Electoral a aprobat luni victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale desfasurate pe 3 noiembrie. Presedintele SUA este ales prin vot universal indirect. In general, fiecare stat isi atribuie marii sai electori candidatului iesit pe primul loc in plan local. Desi s-a intamplat in trecut ca o parte foarte redusa din marii electori sa se abata de la aceasta regula, aceasta nu a schimbat niciodata rezultatul alegerilor.Rezultatele certificate confirma avansul confortabil al lui Joe Biden, anuntat pe 7 noiembrie de mass-media. Candidatul democrat a obtinut votul a 306 mari electori fata de 232, cat a obtinut Donald Trump."Integritatea alegerilor noastre a fost pastrata. Acum este timpul sa intoarcem foaia. Pentru a ne strange impreuna", i-a indemnat pe americani viitorul presedinte al SUA, care va prelua oficial aceasta functie pe 20 ianuarie."Flacara democratiei a fost aprinsa cu mult timp in urma in aceasta tara. Si acum stim ca nimic, nici macar o pandemie sau un abuz de putere, nu poate stinge aceasta flacara".