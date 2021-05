Biden incepe sa reuneasca familiile migrantilor separate de politica lui Trump

Familiile vor fi autorizate sa intre in SUA in cadrul unei proceduri de urgenta numite "libertate conditionala umanitara", a declarat duminica in cursul unei conferinte de presa Michelle Brane, care conduce grupul de lucru creat de Biden pentru reunificarea familiilor de migranti despartite."In ceea ce priveste familiile pe care le vom reuni in aceasta saptamana, copiii sunt in SUA si parintii li se vor alatura", a precizat ea.Ministerul american pentru Securitatea Interna (DHS) studiaza in prezent posibilitatea de a le acorda un statut de imigrare pe termen mai lung, a adaugat aceasta.Lee Gelernt, avocatul American Civil Liberties Union, asociatie pentru apararea drepturilor omului care a urmarit juridic administratia fostului presedinte Donald Trump cu privire la politica sa de separare, a declarat ca organizatia sa nu stie cati copii sunt inca separati de parintii lor, dar ca numarul lor depaseste probabil 1.000.In ultimele luni, administratia Biden s-a confruntat cu o puternica crestere a numarului de migranti care treceau frontiera, in special minori neinsotiti si familii cu copii mici, provenind in special din America Centrala.Administratia Trump, cunoscuta pentru pozitia sa intransigenta in materie de imigratie, a adoptat in primavara anului 2018 o politica generala de "toleranta zero" cu privire la urmarirea tuturor persoanelor care traversau frontiera fara autorizatie, ceea ce a antrenat separarea multor parinti de copiii lor.Trump a anulat ulterior aceasta politica, care starnise indignare pe plan international, dar potrivit organismelor de supraveghere ale guvernului, separarile incepusera inaintea adoptarii acestei politici si au continua dupa aceea. In unele cazuri, parintii au fost expulzati si copiii au ramas in SUA cu alti membri ai familiilor lor sau pe langa diversi tutori.Secretarul DHS, Alejandro Mayorkas, care a participat de asemenea la conferinta cu jurnalistii, a refuzat sa ofere detalii despre familiile ce vor fi reunite, invocand motive de confidentialitate, dar a precizat ca una dintre ele este honduriana si alta mexicana.Cele doua familii sunt separate din 2017, a spus el, adaugand ca reunificarile din aceasta saptamana vor fi "primele dintr-o lunga serie".