Bloomberg a cheltuit intr-o luna, pentru campania electorala, de trei ori mai mult decat Trump si alti patru candidati la un loc

Miliardarul Michael Bloomberg a cheltuit de la inceputul anului, in campania electorala pentru a deveni candidatul democratilor pentru Casa Alba, peste 310 milioane de dolari. Suma este de aproape trei ori mai mare decat cea investita de Donald Trump si de principalii favoriti ai democratilor (Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren si Pete Buttiegieg) la un loc.

Fostul primar al New York-ului si-a accelerat eforturile de promovare. Daca in ultimul trimestru din 2019 a cheltuit pe reclame 188,4 milioane de dolari, de la inceputul anului 2020 pana in prezent, eforturile sale financiare au cumulat 310,4 milioane de dolari.

Mai mult, suma cheltuita in ultima luna este de trei ori mai mare decat cea cheltuita de actualul presedinte Donald Trump (favorit la a deveni candidatul republicanilor pentru Casa Alba) si de principalii patru candidati ai democratilor la un loc, anume 115,3 milioane de dolari, transmite Axios.com.

Cert este ca Bloomberg a inceput sa creasca in sondaje, gratie reclamelor platite, chiar daca este singurul candidat al democratilor care nu a participat la o dezbatere live.

Ramane de vazut, insa, daca simpatizantii acestui partid il vor boicota din simplul motiv ca este in stare sa-si finanteze singur campania sau il vor propulsa mizand ca doar un om de afaceri de succes poate sa-l invinga pe Trump.

C.P.

Ads