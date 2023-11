Campania electorala americana se incinge: Romney il ataca pe Obama la... religie

Foto: The Huffington Post

Mitt Romney, candidatul la investitura republicana pentru alegerile prezidentiale americane din noiembrie, a afirmat, la o intalnire electorala, marti, ca "Administratia Obama a luptat impotriva religiei", atacandu-l astfel pe Barack Obama, actualul presedinte democrat.

Drept replica, surse din staff-ul electoral al lui Obama, citate de Huffington Post au comentat afirmatiile lui Romney ca fiind "rusinoase".

Arareori Mitt Romney si-a atacat contracandidatul, pana acum, si a preferat sa evite subiectele legate de credinta, avand in vedere ca este mormon, iar aceasta religie nu are prea multi adepti in Statele Unite.

La o intalnire cu alegatorii organizata la Michigan, oamenii l-au intrebat cum intentioneaza sa apere libertatile religioase ale americanilor, in cazul in care va iesi presedinte.

"Va trebui sa fac acest lucru pentru ca oamenii de care s-a inconjurat presedintele au luptat de ani de zile impotriva religiei", a raspuns Romney.

Atacul lui Romney survine la cateva zile dupa ce un alt aspirant la investitura republicana, Rick Santorum, a spus despre Obama ca "predica o teologie falsa", sustinand ulterior ca s-a referit la viziunile asupra mediului si nu la cele religioase.

Libertatile religioase sunt subiect de dezbatere in ultimele saptamani, dupa ce Administratia Obama le-a permis companiilor producatoare de anticonceptionale sa patrunda in scoli, organizatii religioase si spitale.

Criticii acestei masuri sustin ca masurile contraceptive nu au ce cauta in scoli, in timp ce sustinatorii sunt de parere ca sanatatea femeilor este mai importanta.

