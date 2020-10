Donald Trump va vota anticipat, sambata, in Florida

Deere a spus ca presedintele va vota sambata, in West Palm Beach, Florida, unde se afla proprietatea sa, Mar-a-Lago.Peste 34 de milioane de americani au votat deja, cu doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie.Voturile prin posta si in persoana au atins nivelul de 24,5% din cele 136 de milioane de voturi exprimate in alegerile prezidentiale din 2016. La data de 23 octombrie 2016, doar 5,9 milioane de americani votasera anticipat.