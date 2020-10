Peste 73 de milioane de americani au urmarit prima confruntare Trump - Biden. Interesul, mai scazut decat prima dezbatere dintre Trump si Clinton din 2016

Potrivit studiului citat, aproximativ 73,1 milioane de telespectatori au urmarit, prin intermediul a 16 posturi de televiziune, dezbaterea Trump-Biden desfasurata marti noaptea, mult sub cele 84 milioane de telespectatori ai dezbaterii din urma cu patru ani dintre Trump si contracandidata sa democrata, fosta prima doamna Hillary Clinton - o scadere de 13% a numarului celor care au urmarit in direct prima dezbatere TV dintre cei doi candidati la Casa Alba Aceste date ii includ pe cei care au urmarit dezbaterea la televizor acasa sau in alte locuri, precum baruri si restaurante. In schimb, datele nu redau amploarea deplina a vizionarii online, a carei popularitate a sporit in detrimentul audientelor televiziunii traditionale.Dintre posturile de televiziune care au transmis dezbaterea Trump-Biden, canalul Fox News a atras cea mai mare audienta, 17,8 milioane de telespectatori. Dezbaterea de marti noaptea, prima dintre cele trei evenimente de acest fel inaintea alegerilor prezidentiale americane din 3 noiembrie, a fost moderata de jurnalistul Chris Wallace, de la postul Fox News.In timpul celor 90 de minute marcate de atacuri la persoana si mai ales de intreruperi repetate din partea lui Donald Trump, disputa dintre cei doi candidati s-a purtat pe teme precum reactia autoritatilor americane la criza COVID-19, sistemul de sanatate din SUA si economia.Dezbaterea a fost transmisa live pe Twitter , YouTube si alte platforme digitale.