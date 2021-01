Politia Capitoliului este in alerta maxima. Autoritatile americane avertizeaza asupra unor comploturi "macabre" planuite in urmatoarele zile

Cel mai periculos protest

Un astfel de complot ar presupune inconjurarea cladirii Capitoliului SUA de catre insurectionisti si asasinarea congresmenilor democrati, precum si "a catorva republicani", informeaza Huffington Post, citat de Digi 24 Intr-o discutie privata tinuta luni seara cu congresmeni democrati, noii sefi ai Politiei Capitoliului au precizat ca monitorizeaza in prezent trei comploturi considerate drept "amenintari serioase" la adresa membrilor Congresului american.Primul este legat de organizarea unei demonstratii catalogate drept "cel mai mare protest armat care a avut loc vreodata pe pamant american".Un alt protest aflat in atentia politiei urmeaza a fi organizat in memoria lui Ashli Babbit, femeia de 33 de ani impuscata in Capitoliu saptamana trecuta.Cea mai mare ingrijorare e provocata insa de un al treilea protest, la care demonstrantii si-au propus sa creeze un perimetru in jurul Capitoliului, Casei Albe si Curtii Supreme de Justitie, cu scopul de a-i bloca - si chiar ucide - pe membrii democrati ai Congresului care vor sa intre in Capitoliu, astfel incat republicanii sa preia controlul guvernului.Conform Huffington Post, scopul pentru care demonstrantii-insurectionisti ar inconjura Casa Alba ar fi pentru protejarea lui Donald Trump , in vreme ce motivul inconjurarii Curtii Supreme ar fi, pur si simplu, blocarea activitatii acestei instante.Citeste si: