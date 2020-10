Joe Biden, despre Trump: "Avem peste 210.000 de morti si ce face el? Nimic". Reactia presedintelui SUA: "Am facut o treaba fantastica"

''Suntem intr-o situatie in care avem peste 210.000 de morti si ce face el? Nimic'', a declarat cu un ton calm candidatul democrat la canalul de televiziune ABC.''Am facut o treaba fantastica (...). Vaccinurile sosesc si tratamentele sosesc'', a spus aproape in acelasi timp la NBC liderul de la Casa Alba Enervat de intrebarile care i-au fost adresate in special despre motivul pentru care poarta masca de protectie atat de putin, Trump a refuzat sa-si asume vreo vina. ''Sunt presedinte, trebuie sa vad oamenii (...). Nu pot sta inchis intr-o camera magnifica undeva in Casa Alba'', a declarat el pe ton ironic.De asemenea, presedintele republican a refuzat sa condamne in mod explicit miscarea conspirativa ''QAnon'', spunand ca nu o cunoaste bine. ''Ei sunt puternic impotriva pedofiliei si sunt de acord cu asta'', a adaugat el.Campania electorala din SUA a fost din nou bulversata de epidemia de coronavirus. Candidata democrata la vicepresedintie, Kamala Harris, si-a suspendat deplasarile pana duminica din cauza unor cazuri de COVID -19 din anturajul ei.Fostul vicepresedinte Barack Obama a decis, la recomandarea medicilor sai, sa nu intrerupa campania pe teren, in pofida unui alt caz descoperit in echipajul avionului sau, dar persoana in cauza a pastrat distanta de peste 15 metri si purta, ca si el, masca.''Acest lucru sa serveasca drept exemplu in ceea ce priveste importanta purtarii mastilor si a mentinerii unei distante fizice sigure'', a scris pe Twitter Joe Biden, care a fost testat din nou negativ pentru coronavirus.Dezbaterea virtuala planificata initial fiind anulata dupa refuzul lui Donald Trump de a participa, cei doi candidati au vorbit in acelasi timp, pe doua canale diferite din Florida si Pennsylvania.Aceste doua state cheie au fost castigate de miliardarul Trump in 2016, dar Joe Biden pare capabil sa conteste victoria.Cu cateva ore inainte de a intra in direct, Donald Trump a dat tonul: unul agresiv si ironic, noteaza AFP.''As vrea sa-l pot privi pentru a vedea daca poate merge pana la capat'', a spus presedintele american, in varsta de 74 de ani, referindu-se la adversarul sau, in varsta de 77 de ani, pe care l-a poreclit ''Sleepy Joe''.