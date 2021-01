Analist politic roman, despre violentele din Washington: "In Statele Unite nu va mai fi ca inainte"

Conservatorii americani cred ca este imposibil ca alegatorii sa-i voteze pe democrati

Sunt rani vechi, nevidencate. Donald trump a afectat grav functionarea democratiei

Cine sunt atacatorii Capitoliului

Steagul Romaniei, in multimea dezlantuita la Capitoliu

A fost o insurectie de tip fascist

SUA nu vor mai fi ca inainte

Mike Pence a fost actorul principal in politica americana vreme de 12 ore

"Presedintele Trump a venit pe o stare de spirit preexistenta. Nu a facut decat sa accelereze, sa accentueze aceasta stare si sa atace institutiile democratice. Lipsa sa de experienta politica si de suport pentru democratie a devenit o problema pentru SUA. Dar pe plan extern nu ma astept la schimbari importante. Imaginea SUA era in mare masura diminuata de politica lui Donald Trump . Ceea ce va incerca administratia Biden, certificata intre timp, pentru ca incercarea de insurectie a esuat, va fi sa remedieze ce se poate remedia si asta inca destul de repede.. Am vazut cu totii cum senatorii si-au inteles menirea si au renuntat la aventura care a generat situatia de ieri, pentru ca apune doar in spatele lui Donald Trump ceea ce s-a intamplat pe 6 ianuarie la Washington DC este o eroare.", a explicat analistul Cristian Parvulescu pentru Ziare.com.Conform lui Parvulescu, "si nu este vorba despre o situatie care sa existe doar de cativa ani sau de cateva decenii.Ma explic.In 1972 a izbucnit scandalul Watergate. Trimiterile la Watergate au fost foarte mari facute in ultimele zile dupa ce a fost publicata inregistrarea conversatiei dintre Donald Trump si secretarul de stat din Georgia . Pentru nu cine nu stie, scandalul Watergate a fost introducerea in sediul de campanie a Partidului Democrat pentru a fi ascultati de catre presedintele Nixon a fost pentru ca acesta era convins ca a pierdut alegerile din 1960 impotriva lui John Fitzgerald Kennedy pentru ca au fost fraudate.Am asistat, pe de alta parte, in acesti 60 de ani la o schimbare radicala a partidului lui Abraham Lincoln, cel care l-a infiintat in 1854 si care l-a dus la presedintie in 1860 in conditiile in care a izbucnit razboiul civil, intr-un partid al adversarilor ideilor lui Lincoln", a mai spus analistul.Analistul Cristian parvulescu este de parere ca Donald Trump a a fectat grav functionarea democratiei liberale si va tebui sa raspunda legal."Ieri, pe holurile Congresului SUA, am vazut purtat de asa-zisii insurgenti steagul confederat, steagul celor care au fost infranti de SUA in razboiul civil din 1861 - 1865. Asta ne arata ca avem rani adanci, nevindecate, ca avem o stare de spirit care este anormala si ca politicienii populisti oricand pot sa faca asa ceva.In SUA, scriitorii si-au imaginat o situatie de genul acesta de mult, inca dintre cele doua Razboaie Mondiale. Doar ca politica americana a impiedicat sa se intample acest lucru.Va fi greu de vindecat rana dar este posibil sa se intample asa ceva. D. Pentru ca SUA sunt un stat de drept si trebuie sa respecte legea. Pentru cele peste 60 de decizii de respingere a simpatizantilor lui Donald Trump, raspunsul a fost "o insurectie comandata de Donald Trump", care a trimis sustinatorii la Capitol, i-a incurajat sa atace si doar in ultima instanta le-a cerut sa plece dar nu a recunoscut nicio clipa ca alegerile au fost corect castigate e adversarii sai, care nu recunoaste cele 7 milioane de voturi in plus", a spus parvulescu.Analistul a facut si un portret al atacatorilor Capitoliului."Daca va uitati cine sunt, vedem ca erau in proportie de 99% albi apartinand unei clase mijlocii frustrate care vad cum privilegiile acestei clase continua. Deci ceea ce am vazut ieri este o continuare a razboiului civil la 160 de ani dupa", a mai spus el."Sunt convins ca majoritatea romanilor din SUA dezavueaza ceea ce s-a intamplat si sunt inspaimantati. cei pe care-i cunosc sunt cu totul de alta pozitie. Romania nu va avea de suferit pentru ca Joe Biden cunoaste foarte bine pozitia tarii noastre fata de SUA. In plus, politica externa nu se va schimba.. Nu toti, insa destul de multi. Sunt pro-Trump, sunt fanatici, sustin extrema dreapta din Romania, unii dintre ei sunt pe linia evanghelista.Trebuie sa lamurim care sunt aceste grupari fanatice care au luat prizonier Partidul Republican, mai accentuat in ultimii 30 de ani. Este vorba despre evanghelisti care, mai ales dupa alegerea lui Georghe Bush, in anul 2000, au capatat o pondere foarte importanta si au intors logica politia a SUA in favoarea statelor mici si conservatoare.si mai este vorba despre radicalizarea clasei mijlocii care a fost grav afectata de criza economica din 2008 si care a dat forta electorala acestor grupari extremiste"mai arata Parvulescu.Analistul a mai precizat ca au fost niste alegeri cu o participare masiva la vot."Donald Trump a fost votat de 73 de milioane de oameni, Joe Biden a fost votat de 80 de milioane de electori. Este cel mai mare nuamr de voturi obtinut vreodata de niste candidati la prezidentiale. Trump l-a depasit cu 4 milioane de voturi pe Obama. Insa aceasta nu inseamna ca toti cei care l-au votat pe Trumo sunt de acord cu ceea ce se intampla. Moderatii care reprezinta majoritate Partidului Republican nu sunt de acord cu asemena lucruri.Si, probabil ca majoritatea romanilor care voteaza in America sunt moderati. Unii sunt tentati de astfel de situatii. Nu ma mira dar cred ca este absolut regretabil ca steagul Romaniei sa fie pus alaturi de persoane care ataca in mod ingrozitor simbolul democratiei americane care este Congresul. Congresul este inviolabil. Nimeni nu are voie sa intre acolo. Deci Donald Trump ar trebui sa plateasca. In mod normal, daca politicienii ar avea curaj sa mearga pana la capat ar trebui sa-l demita. Formula folosita la Washington cand se vorbea despre Donald Trump era "out of the mind", ca a luat-o razna, ca este nesanatos mental.", a mai spus Cristian Parvulescu.Analistul a mai aratat ca ceea ce s-a intamplat pe 6 ianuarie la Capitoliu, seamana cu Marsul asupra Romei al facistilor lui Mussolini."Ca sa intelegem ipocrizia, simtind ca exista acest risc, a dat un comunicat dupa votul de certificare a Congresului in care a spus ca va asigura o tranzitie ordonata pentru noua presedintie. O tranzitie ordinata, trimitand zeci de mii de oameni sa atace parlamentul Statelor Unite ale Americii, intr-un dispret total fata de statul de drept si de democratie.As asemna ceea ce s-a intamplat la Washington cu Marsul asupra Romei al facistilor lui Mussolini. De fapt s-a numit "mars", inspiratia fascista este evidenta si cei care mai aveau rezerve in legatura cu caracterul fascist al administratiei Trump, ceea ce s-a intamplat ieri, este elocvent. A fost o insurectie de tip fascist" a precizat Cristian Parvulescu.. Poate ca vor deveni, din nou, o mare putere recunoscuta universal dar nu vor mai fi ceea ce au fost inainte. Donald Trump a afectat in mod grav si iremediabil imaginea SUA. In loc sa faca America Mare a facut America Mica si au adus-o in aceasta situatie. Probabil ca cei care au invadat Congresul, credeau ca apara democratia americana si ca sunt patrioti.. Insa democratia este sa recunosti indreaptatirea celuilalt, ceea ce ei nu recunosc.M-am asteptat la asaltul asupra Congresului pentru ca vasusem radicalizarea grupurilor care il sustineau pe Donald Trump si vazusem pe televiziunile americane, luni, inainte de alegerile din Georgia, cetateani care spuneau ca daca Biden va fi certificat vor lupta cu arama in mana si va fi razboi civil, dar ma asteptam ca si Congresul sa isi reia lucrarile si situatia sa fie restabilita.O multime manipulata de un lider populist lipsit de scrupule nu poate, daca nu are sprijin de la institutiile statului, sa preia puterea", a mai explicat Parvulescu."Mike Pence s-a dovedit a fi un om de stat, si-a depasit cu mult factura. A rezistat atat presiunilor lui Trump cat si a incercarii de insurectie. A fost actorul principal in politica americana vreme de 12 ore. Din cate inteleg, a fost cel care a cerut interventia garzii nationale.Multa lume se intreaba cum a fost posibil ca acele grupari sa invadeze Congresul? A fost o tradare din partea departamentului securitatii nationale? este foarte complicat de spus. Protectia Congresului este organizata politia Congresului. SUA este o federatie condusa dintr-un departament federal. Nu est epe teritoriul niciunui stat si nu poate interveni politia niciunui stat si nici politia federala fara ca membrii Congresului sa ceara asta in mod explicit.Ce poate sa creada un republican moderat cand vede imaginea birourilor distruse, cu personaje grobiene care se aseaza pe scaunul Camerei Reprezentantilor sau pe scaunul presedintelui de sedinta din Senat", a mai arata Cristian Parvulescu.Analistul a mai spus ca "este pentru prima data in 10 ani cand republicanii nu controleaza niciuna din institutiile importante nici Camera, nici Senatul, nisi Presedintia. A fost infrant pe toate planurile. Trump spunea ca a fost cea mai fericita presedintie din istoria SUA insa nu amniciun dubiu ca americanii au trait cei mai prosti patru ani din intreaga istorie. "Congresul SUA a ratificat joi, 7 ianuarie, victoria presedintelui ales, democratul Joe Biden, in scrutinul prezidential din 3 noiembrie.Citeste si: