Ziua in care este decis oficial viitorul presedinte al SUA. Cei 538 de electori se intalnesc pentru a da votul final

Alegerile prezidentiale americane sunt, spre deosebire de alte scrutine prezidentiale din alte tari, alegeri indirecte, in sensul in care votantul american isi da votul nu pentru un candidat ci pentru niste electori care, in numele sau, ar trebui sa aleaga acel candidat, expica Digi 24 Astfel, arata sursa citata, cetatenii americani merg la vot pentru a stabili care dintre seturile de electori ale celor doua partide vor avea dreptul sa voteze in Colegiul Electoral. In momentul in care un candidat castiga alegerile in statul respectiv, rezultatul trece prin procesul de validare, in care autoritatile statului confirma rezultatul si stabilesc electorii care vor participa la votul din Colegiul. Anul acesta, mai arata sursa citata, dupa validarea alegerilor in toate cele 50 de state, incheiata in 8 decembrie, scorul arata o victorie a lui Joe Biden si a Kamalei Harris cu 306 de electori fata de cei 232 ai lui Donald Trump si Mike Pence.Potrivit sursei citate, in general, votul din Colegiul Electoral este o simpla formalitate. La alegerile din ultimii zeci de ani nu au existat incidente in ce priveste nerespectarea serioasa a votului popular din statele individuale si nici nu a existat vreo rasturnare de situatie.Anul acesta, insa, votul din Colegiul Electoral este asteptat cu mai multa emotie, in contextul in care Donald Trump, infrant in alegeri, a refuzat sa accepte ca a pierdut si a incercat sa rastoarne rezultatul in numeroase feluri, inclusiv in instanta sau prin presiuni la adresa politicienilor locali din state.Sursa citata mai arata ca cei 538 de electori nu se reunesc toti intr-un loc pentru a vota. In fiecare stat, legislativul stabileste locul in care va avea loc votul, iar electorii din statul respectiv se intalnesc acolo pentru a alege. Fiecare elector are doua buletine de vot, unul pentru presedinte si un altul pentru vicepresedinte pe care isi va scrie, de mana, optiunea.In majoritatea statelor, mai arata Digi24 , electorii pot vota pe oricine doresc - nu sunt obligati sa voteze pe vreunul dintre candidatii in alegeri. Exista, insa, si state care pedepsesc "electorii necredinciosi" si se poate intampla inclusiv ca partidul sa retraga in ultimul moment mandatul electorului si sa il inlocuiasca cu o persoana mai loiala. Astfel de evenimente sunt rare, insa, iar defectari in masa din partea electorilor, suficiente cat sa schimbe rezultatul alegerilor nu s-a intamplat niciodata.