Cel putin 13 persoane au fost arestate in timpul incidentelor de la Capitoliu

Seful politiei, Robert Contee, a declarat: "Putin peste 13 arestari au fost facute. Trebuie sa adaug ceva foarte important aici: niciunul dintre oamenii care au fost arestati nu este rezident al Washington DC. Toti sunt din afara zonei".Cativa politisti au fost raniti si primesc tratament, a mai precizat Contee. In plus, a spus el, autoritatile au confiscat mai multe arme in timpul incidentelor din afara Capitoliului.Despre politistii raniti el a spus ca ei isi continua misiunea de a readuce situatia sub control la Capitoliu.O sursa din politie a declarat pentru CNN ca fortele de ordine inca evacueaza cladirea, dar si spatiul din proximitate.Inainte de izbucnirea incidentelor de miercuri - in timpul carora o femeie a fost impuscata -, Congresul certificase doar 12 dintre cele 538 de voturi ale electorilor americani. Toate aceste voturi, din Alabama si Alaska, erau acordate lui Donald Trump.