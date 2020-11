China l-a felicitat pe Joe Biden pentru victorie: "Respectam alegerea poporului american"

"Respectam alegerea poporului american. Ii felicitam pe Joe Biden si pe Kamala Harris", a declarat in timpul conferintei de presa zilnice purtatorul de cuvant al ministerului chinez Wang Wenbin. "Intelegem ca rezultatele alegerilor SUA vor fi stabilite in conformitate cu legile si procedurile SUA", a adaugat el.In timp ce numerosi lideri din lumea intreaga l-au felicitat pe Joe Biden, fostul vicepresedinte al lui Barack Obama , de sambata 7 noiembrie, China a intarziat sa-i recunoasca victoria, afirmand ca vrea sa astepte rezultatele definitive ale scrutinului.Lentoarea reactiei chineze ar putea insemna ca Beijingul miza pe realegerea lui Donald Trump, perceput de multi in China ca cineva care a slabit SUA si Occidentul, chiar daca el a contribuit major la deteriorarea relatiilor sino-americane, declansand un razboi comercial transpacific, noteaza AFP.De asemenea, regimul comunist chinez s-ar putea astepta din partea lui Joe Biden la presiuni crescande asupra problemelor ce tin de drepturile omului, potrivit unor experti.In timpul campaniei electorale, Joe Biden l-a criticat in termeni duri pe presedintele chinez Xi Jinping. "Este un tip care nu are niciun os democratic in scheletul sau", a spus Biden, potrivit AFP.Deocamdata, Xi Jinping nu l-a felicitat personal pe democrat.Citeste si: