Chitaristul trupei Iced Earth, cautat de politie dupa ce a participat la manifestatia violenta de la Capitoliu

Schaffer este unul dintre cei cautati de politie dupa evenimentele in care sustinatorii lui Donald Trump au vandalizat birouri ale Congresului si care s-au soldat cu patru decese.Chitaristul a fost fotografiat de Roberto Schmidt de la AFP intre manifestantii care au trecut de baricade si s-au confruntat cu fortele de ordine.El a fost inclus intr-o prezentare a Politiei Metropolitane din DC, care cuprinde imagini cu persoanele cautate pentru "infractiuni legate de revolta" si patrunderea ilegala pe terenul Capitoliului.Implicarea lui Schaffer in demonstratia de miercuri nu a reprezentat prima sa prezenta la un miting in favoarea lui Trump. El a participat la un astfel de eveniment si in noiembrie, pentru a protesta fata de rezultatele alegerilor."O sa cada. Se joaca cu oamenii cu care nu trebuie, credeti-ma", a declarat el cotidianului german Die Welt.A mai fost in centrul atentiei si in luna iulie a anului trecut, cand a spus ca pandemia Covid-19 nu reprezinta o problema serioasa si ca este vorba mai mult despre un conflict psihologic.Jon Schaffer a pus bazele Iced Earth in 1984 si a fost membru al grupului constant, lansand 12 albume de studio cu trupa metal.Dupa ce fanii au vazut fotografii din Washington in care apar cantaretii Ariel Pink si John Maus, Pink a confirmat ca a fost la mitingul convocat de Trump, scrie Billboard.Documentarista Alex Lee Moyer a publicat pe Instagram o fotografie in care apare alaturi de Pink si Maus stand pe un pat de hotel, cu remarca: "Ziua in care aproape am murit, dar ne-am distrat de minune". Ea a publicat si o inregistrare video cu Maus care privea multimea din apropierea Capitoliului, unde zeci de persoane au luat cu asalt cladirea in care Congresul sustinea sesiunea pentru certificarea victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidentiale.Pink a explicat ulterior, dupa ce postarile lui Moyer au fost aspru criticate online, ca nu a facut parte din adunarea respectiva pentru ca, a spus el, "nu sustin si nu am facut-o vreodata confruntarile violente si revoltele"."Am fost in D.C. pentru a-mi exprima pasnic sustinerea fata de presedinte. Am participat la mitingul de pe peluza Casei Albe si am revenit la hotel sa dorm. Caz inchis", a scris el.El a continuat subiectul sustinand ca nu exista dovezi ca a intrat in Capitoliu.De cealalta parte, Maus a publicat, fara explicatie, un link al unui discurs sustinut de Papa Pius XI la Vatican , in 1937.Moyer, care a schimbat statusul contului ei de Instagram ulterior, in privat, a editat textul adaugand "Ii sprijin pe John Maus si Ariel Pink". Contul ei de Instagram este din nou public. Ea a spus ca s-a aflat in Washington D.C. ca sa filmeze un documentar la care lucreaza de mai multe luni si care nu are legatura cu vreunul dintre muzicieni. Intrebata cum a fost sa fie aproape de Capitoliu in timpul revoltei, ea a replicat: "Super normal si relaxant".