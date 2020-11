SONDAJ Aproape 80% dintre americani considera ca Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale

Biden - care avea nevoie de 270 de voturi in Colegiul Electoral pentru a castiga - a obtinut 279 din voturile respective, iar Trump 214. In trei dintre state numararea voturilor nu a fost inca finalizata, potrivit Edison Research.In votul popular, Biden a obtinut 76,3 milioane de voturi, sau 50,7% din total, iar Trump 71,6 milioane, sau 47,6%.Sondajul realizat de Reuters/Ipsos la nivel national, desfasurat de sambata dupa-amiaza pana marti, a constatat ca 79% dintre adultii americani considera ca Biden a castigat Casa Alba . Alti 13% au declarat ca alegerile nu au fost inca stabilite, 3% au spus ca Trump a castigat si 5% au spus ca nu stiu.La nivelul partidelor, aproximativ sase din 10 republicani si aproape fiecare democrat au spus ca Biden a castigat.Edison Research, care desfasoara sondaje la iesirea de la urne pentru Reuters si institutii de mass-media importante, a atribuit sambata victoria lui Biden, dupa ce acesta si-a marit avantajul asupra lui Trump in Pennsylvania si a parut ca este pe cale sa obtina cele 270 de voturi ale electorilor.Trump nu a recunoscut inca rezultatul cursei. El si-a declarat prematur victoria cu mult inainte ca voturile sa fi fost numarate si s-a plans in repetate randuri, fara sa ofere dovezi, ca este victima unei fraude electorale pe scara larga.Afirmatiile sale au fost repetate de membrii cabinetului Trump. Procurorul general al SUA, William Barr, a autorizat anchete federale cu privire la acuzatii privind de nereguli "substantiale" la vot, iar secretarul de stat Mike Pompeo a declarat marti ca prevede "o tranzitie lina catre o a doua administratie Trump".Sondajul Reuters / Ipsos a facut parte dintr-un sondaj mai larg, care a fost realizat de vineri pana marti si care a inclus raspunsuri date inainte de atribuirea victoriei in cursa prezidentiala.Cercetarea arata ca 70% dintre americani, inclusiv 83% dintre democrati si 59% dintre republicani, au incredere ca oficialii electorali locali "isi fac treaba cinstit".Sondajul a constatat, de asemenea, ca 72% dintre ceui intervievati considera ca persoana care pierde alegerile trebuie sa isi recunoasca infrangerea, iar 60% considera ca va exista o tranzitie pasnica a puterii atunci cand mandatul lui Trump se va incheia in ianuarie.Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat online, in limba engleza, la nivelul Statelor Unite, in randul a 1.363 de adulti americani in total, inclusiv 469 de respondenti care au participat la sondaj intre sambata dupa-amiaza si marti. Sondajul are o marja de eroare de +/- 5 puncte procentuale.