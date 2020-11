Liderul miscarii QAnon a disparut dupa ce a fost anuntata infrangerea lui Donald Trump in alegeri

Potrivit digi24.ro, care citeaza New York Times, anutul infrangerii lui Biden a produs rumoare printre adeptii QAnon. Pe de o parte, unii erau convinsi ca "Biden nu va fi NICIODATA presedinte", iar pe de alta parte, unii considerau ca "Trump stie ce face. Ii lasa pe democrati si pe tehnocrati si media sa isi arate adevarata fata".Sursa citata mai arata ca unii dintre adeptii miscarii QAnon au inceput sa isi piarda din incredere: "Pierdem. Nu stiu daca sa mai am incredere in plan. Nici macar nu mai sunt sigur ca exista un plan".Un cont de pe forumul online pe care au loc aceste discutii, denumit Q, a fost cel care, in ultimii trei ani, a alimentat constant teoriile conspirationiste. Dupa infrangerea lui Trump, arata digi24.ro , Q a disparut. Niciun mesaj nu a mai fost postat de pe acest cont si nici alte mesaje nu au mai aparut pe site-ul de pe care comunica frecvent. In general, activitatea QAnon a scazut semnificativ in ultimele zile, mai arata sursa citata.