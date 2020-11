Actiunile si dolarul au crescut miercuri la nivel global, in urma alegerilor neconcludente din SUA

In schimb, republicanii vor pastra probabil controlul asupra Senatului, dupa ce senatoarea Susan Collins a obtinut o victorie surprinzatoare in Maine, ceea ce va bloca practic orice modificare majora a taxelor, a reglementarilor sau a cheltuielilor.Actiunile companiilor care se dezvolta rapid, cum sunt cele din sectorul tehnologiei, au crescut puternic, investitorii considerand ca un Congres divizat va reduce probabilitatea taxarii suplimentare a acestora."Pare improbabil sa se produca un Val Albastru decisiv si cred ca pietele se simt confortabil, chiar cu o victorie a lui Biden", a declarat Michael Arone, analist sef pentru inveestitii la firma State Street Global Advisors in Boston.Indicele MSCI al pietelor globale a inregistrat cea mai mare crestere procentuala zilnica de la jumatatea lunii iunie, de 1,94%.Indicele pan-european FTSEurofirst 300 a urcat cu 2,1%.Pe Wall Street, indicele Dow Jones Industrial Average a avansat cu 1,34%, S&P 500 cu 2,2%, iar Nasdaq Composite cu 3,85%, cea mai mare crestere procentuala de la jumatatea lunii aprilie.Indicele dolarului a crescut cu 0,385%.Contractele futures pentru aur au inchis in declin cu 0,7%, la 1.896,20 dolari uncia.Preturile petrolului au avansat cu aproape 4%, fiind improbabil ca stimulentele din SUA pentru petrol si gaze sa fie eliminate de un Congres divizat.Cotatia petrolului Brent a crescut cu 1,52%, la 41,23 dolari pe baril. Pretul petrolului WTI a urcat cu 1,48%, la 329,15 dolari pe baril.