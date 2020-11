Cum relateaza presa internationala alegerea lui Biden: "Ce eliberare, ce usurare: voturile sunt numarate, la fel si zilele lui Donald Trump"

Germania

"Noi zori pentru America ", scrie ziarul britanic The Independent, evidentiind reusita lui Harris, prima femeie care accede la functia de vicepresedinte al SUA."Joe adormitul trezeste America", ironizeaza Sunday Times, o aluzie la porecla pe care i-a dat-o Donald Trump contracandidatului sau democrat in timpul campaniei electorale. Joe Biden "pune capat celor patru ani de guvernare haotica a lui Donald Trump", adauga ziarul citat.Sunday Telegraph preia chiar cuvintele lui Biden: "Este timpul ca America sa se vindece"."Ce eliberare, ce usurare: voturile sunt numarate, la fel si zilele lui Donald Trump (). Joe Biden mosteneste o povara grea, ca niciunul dintre predecesorii sai: trebuie sa uneasca America", a comentat cotidianul german de stanga, Suddeutsche Zeitung.Revista germana Der Spiegel a reluat coperta controversata in care presedintele Donald Trump tine capul decapitat al Statuii Libertatii. O imagine a aceluiasi artist - cubanezul american Edel Rodriguez - il infatiseaza pe Biden care, urcat pe un scaunel, pune la locul sau capul statuii, alaturi de sloganul lui Trump, "Make America Great Again", scrie dpa. "Noua mea coperta pentru Der Spiegel, Statuia Libertatii este din nou intreaga", a scris pe Twitter artistul cubanezo-american.Redactorul-sef al Der Spiegel, Barbara Hans, a explicat ca revista a pregatit doua coperti, dat fiind ca rezultatul scrutinului prezidential din SUA nu a fost cunoscut zile bune dupa alegerile din 3 noiembrie. Cealalta coperta il infatisa pe Trump incarcand o pusca intr-un Birou Oval baricadat, cu mesajul "locatar ilegal"."Pe parcursul a aproape cinci decenii de viata publica, putini oameni credeau ca Biden ar putea reusi. Cele trei incercari ale sale de a cuceri Casa Alba au fost pe larg considerate drept putin credibile. Dar Biden a parut intotdeauna sa aiba incredere in propria persoana. Iar acum este noul presedinte al Statelor Unite", a apreciat postul public australian ABC.Sarcina care asteapta tandemul democrat ramane totusi zdrobitoare, remarca publicatia germana Die Zeit (centru). "Joe Biden va trebui sa gaseasca rapid raspunsuri la amenintarile care planeaza asupra economiei si la pericolul acut al pandemiei. Este putin probabil sa reuseasca sa reconcilieze tara de unul singur. Este de neinchipuit ca Donald Trump sa-si recunoasca infrangerea. Inca nu am incetat sa tremuram pentru democratie", avertizeaza publicatia.Tabloidul german Bild, care saluta victoria lui Biden, remarca "plecarea nedemna" a lui Donald Trump, care refuza sa-si recunoasca infrangerea si promite ca va continua sa lupte.Agentia EFE trece in revista reactiile aparute in presa franceza. Astfel, cotidianul conservator francez Le Figaro se intreaba cum va arata administratia Biden, cu jumatate de tara impotriva "uzurparii" de catre fostul vicepresedinte american a celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, care continua sa nu-si recunoasca infrangerea, si cu un Senat sub controlul republicanilor "tentati sa obstructioneze". " Viitorul presedinte va trebui sa joace mai tare si sa ia avant pentru a castiga legitimitatea care i se refuza", evidentiaza editorialul semnat de directorul sectiei international, Philippe Gelie.Cotidianul Le Parisien publica pe prima pagina o imagine cu Biden in fata unui drapel american urias si titreaza: "Biden intoarce pagina Trump". In interior, redactia aminteste ca acest scrutin a parut mai degraba un referendum in favoarea sau impotriva lui Trump si ca, in ciuda infrangerii republicanului, "trumpismul" nu este o paranteza care se incheie dupa patru ani de presedintie provocatoare si zgomotoasa". "Trump a fost invins, dar ideile lui raman", noteaza Le Parisien, pentru care cele 5 milioane de voturi in plus pentru republican, comparativ cu scrutinul din 2016, demonstreaza durabilitatea bazei sale electorale.Ziarul Liberation (de stanga) a tiparit pe prima pagina steagul american, cu titlul "Speranta unei Americi" si se intreaba daca, in pofida victoriei lui Biden, Trump chiar a pierdut cu adevarat. "Atitudinea incendiara din ultimele trei zile a inca presedintelui Trump demonstreaza ca la acest scrutin miza este mai mare decat simpla alternanta la putere intre un presedinte republican si unul democrat: supravietuirea fundamentelor democratice ale principalei puteri mondiale", scrie ziarul in editorialul de pe prima pagina.Cotidianul Le Monde remarca apelul la calm al fostului vicepresedinte devenit presedinte ales si bucuria oamenilor care au iesit pe strazi sambata in orasele americane pentru a sarbatori victoria lui Biden. Ziarul avertizeaza insa ca cea mai mare greseala pe care ar putea-o face Biden ar fi "sa se culce pe-o ureche pe fondul acestei senzatii de usurare". Le Monde este convins ca, pana in ultima zi a mandatului sau, "Trump va continua sa se comporte ca o gaura neagra a egocentrismului care va prefera mai degraba sa inghita democratia si tara cu totul decat sa-si recunoasca infrangerea sau vreo eroare".Cel mai mare cotidian suedez, Dagens Nyheter (liberal), apreciaza la randul sau ca victoria lui Biden este "dulce-amaruie". "Biden va avea dificultati in a vindeca America" si promisiunea lui de a readuce tara la normalitate se anunta drept o "misiune imposibila".Jurnalul conservator Svenska Dagbladet noteaza in ceea ce-l priveste ca "scrutinul s-a terminat, dar conflictul continua". "Jumatate din tara, cel putin jumatate dintre cei care au votat pot avea un sentiment de durata ca ceva nu merge dupa luni de lupte si de apeluri de a pune scrutinul sub semnul intrebarii; ca sistemul electoral este trucat si ca nu pot avea incredere; ca nu are niciun sens sa voteze; ca democratia americana nu functioneaza; ca singura persoana in care pot avea incredere este tipul care le-a spus ca i-au fost furate alegerile", scrie ziarul citat."Biden se confrunta cu sarcina monumentala de a recladi increderea pe scena mondiala", scrie si Japan Times.In Orientul Mijlociu, site-ul proguvernamental saudit Okaz isi pune intrebari in legatura cu repercusiunile asupra regiunii, dar mai ales asupra relatiilor cu Iranul, a acestei schimbari de "casting" la Casa Alba.Cotidianul saudit Asharq Al-Awsat aminteste ca mandatul presedintelui in exercitiu a favorizat in general axa Arabia Saudita , Emiratele Arabe Unite, Egiptul si Bahreinul, in fata Iranului.Ziarele din Iran, oaia neagra a SUA, afiseaza atitudini contrastante. Pentru presa conservatoare, schimbarea locatarului de la Casa Alba nu este decat de fatada. "America si-a schimbat masca", scrie Khorasan, "Dusmanul demascat a plecat, dusmanul mascat a sosit", noteaza Resalat. Ziare apropiate mediilor reformiste precum Aftab-e Yazd vad in schimb "un nou capitol pentru America"."Succesul vostru este succesul nostru", scrie editorialistul ziarului de centru Yediot Aharonot din Israel , exprimandu-si increderea ca noul locatar de la Casa Alba va ramane favorabil Israelului, chiar daca reia dialogul cu Iranul.La Cairo, cotidianul guvernamental al-Akhbar crede in "neregularitatile" din timpul scrutinului si afirma ca "a sosit timpul a SUA sa inceteze sa ne mai dea lectii de democratie".Numeroase publicatii insista pe parcursul exceptional al vicepresedintelui ales Kamala Harris, care pentru ziarul australian Sydney Morning Herald a "facut tandari acoperisul de cristal". "Identitatea ei de (persoana de) culoare i-a permis sa vorbeasca intr-un mod personal pe parcursul unui an care a adus in discutie brutalitatea politiei si rasismul sistemic. In calitatea sa ca prima femeie aleasa vreodata in cel mai inalt post (ca vicepresedinte - n.r.) intr-o administratie americana, ea da speranta femeilor care au fost abatute dupa infrangerea lui Hillary Clinton in urma cu patru ani", concluzioneaza ziarul.Harris este "o femeie puternica, simbol al reinnoirii si temuta de Trump", noteaza cotidianul spaniol de centru-dreapta El Mundo, in timp ce El Pais se refera la Trump drept "infrantul care ii ura pe infranti".Cotidianul australian Daily Telegraph, proprietate a magnatului Rupert Murdoch , noteaza la randul sau ca Trump "nu va accepta pur si simplu umilinta de a fi cel mai probabil infrant de un rival pe care-l percepea ca fiind slab si impotriva caruia credea ca aproape nici nu merita sa lupte". "El si-a pregatit terenul luni la randul pentru acuzatiile de frauda electorala si nu va renunta acum la aceasta strategie", subliniaza publicatia.Ziarul brazilian Folha din Sao Paulo noteaza ca infrangerea lui Trump reprezinta "o pedeapsa pentru atacurile impotriva civilizatiei" si atrage atentia cu privire la "lectia" pe care o reprezinta aceasta infrangere pentru omologul sau brazilian Jair Bolsonaro.In Regatul Unit, cotidianul regional Ayrshire Daily News, care are sediul intr-o regiune care adaposteste unul dintre numeroasele cluburi de golf ale lui Trump, prefera in ceea ce-l priveste o abordare pur locala, informand sec: "Proprietarul clubului de golf din South Ayrshire pierde alegerile din 2020".