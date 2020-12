Curtea Suprema decide din nou in defavoarea lui Trump, in cazul alegerilor prezidentiale din statul-cheie Pennsylvania

Templul dreptului american, care numara trei magistrati numiti de Donald Trump din totalul de noua, nu si-a motivat decizia, prima in legatura cu acest subiect de cand presedintele american s-a lansat intr-o gherila judiciara pentru a contesta infrangerea sa in fata lui Joe Biden Presedintele republican refuza in continuare, la peste o luna dupa alegeri, sa-si recunoasca infrangerea in fata democratului Joe Biden, prezentandu-se ca o victima a "fraudelor uriase" fara sa prezinte dovezi convingatoare.Cu ajutorul sustinatorilor sai, el a introdus plangeri in mai multe state-cheie, dar aproape toate au fost deja respinse de tribunale.Una dintre ele, formulata de alesul republican Mike Kelly, a contestat legalitatea votului prin corespondenta in Pennsylvania. Dupa respingerea sa de catre Curtea Suprema a acestui stat-cheie, reclamantii s-au indreptat rapid spre Curtea Suprema a Statelor Unite pentru a-i solicita sa blocheze toate operatiunile electorale pana isi prezinta argumentele.Respingand apelul lor, cei noua judecatori ai Curtii pun capat acestei proceduri si semnaleaza ca nu intentioneaza sa se amestece in litigii post-electorale.Donald Trump a sperat insa ca Inalta Curte, pe care a remaniat-o profund, va interveni in favoarea sa. A doua zi dupa scrutin, el a spus ca doreste sa o sesizeze.In 2000, Curtea Suprema a decis incetarea numararii voturilor in Florida, unde George W. Bush dispunea de numai 537 de voturi in fata democratului Al Gore, ceea ce i-a permis republicanului sa castige alegerile.Statul Texas, condus de republicani, a introdus marti un alt recurs la Curtea Suprema a SUA pentru a cere invalidarea rezultatelor in patru state-cheie, dar, potrivit expertilor, si acest demers este sortit esecului.