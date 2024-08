De la Lenin la Obama - 7/11 (Opinii)

Pe 7 noiembrie curent, cel mai puternic om al planetei a reputat o victorie egala cu cel de-al doilea sau mandat la Casa Alba. Totul intr-un decor unic, luminat de un entuziasm trait la maximum de catre un popor mandru de existenta sa.

Intamplator, in urma cu fix 95 de ani, o mare parte a umanitatii intra sub norul caustic al comunismului timpuriu intruchipat de bolsevizare. Lenin VI era prima cifra din numarul fiarei. Acel embrion egalitarist inventat si omologat de catre doi tati degenerati- Marx si Engels.

In a saptea zi din noiembrie 1917 (dupa calendarul gregorian), bivolarul comunism isi asuma rolul de terminator al supremului dat dumnezeiesc: libertatea. Simbolic si cat se poate de revelator. Printr-o lovitura de tun asupra Palatului de Iarna slobozita de pe crucisatorul Aurora.

Tinerii ucenici intr-ale bolsevismului, Stalin si Buharin, se inchinau deja idolului lor plesuv si cu tacalie. Ulterior, gruzinul tatuc Iosif Visarionovici avea sa ocupe pe vecie primul loc al celor mai prolifici criminali din toate timpurile, cu macabrul record de peste 50 de milioane de victime.

Chiar amicul sau pana la un punct, fuhrerul Adolf, a ramas devansat cu cateva milioane de suflete. Daca exilul de patru ani al lui Lenin in Siberia, de la sfarsitul veacului al XIX-lea, s-ar fi terminat cu o conservare a acestuia intr-un bloc de gheata si nu imbalsamat la mausoleul moscovit, evenimentul Petrograd - Marea Revolutie Socialista n-ar mai fi avut loc.

La fel, de nu era finantat din surse banuite, dar niciodata recunoscute oficial, probabil ca nu isi arunca imensul prostovol rosu asupra tarismului si, implicit prin discipolii sai, peste multe natiuni, cale de zeci de ani.Prin periplurile lui de izgonit ca indezirabil in Rusia, Lenin n-a cunoscut nicicand lipsurile materiale.

Pe intreaga perioada a sederilor in Europa (Berna, Paris, Bruxelles, Londra, Stockholm, Berlin, insula Capri etc) a trait ca un nabab in hoteluri sau case de odihna. Fara sa fi muncit macar o zi. De unde sa fi aparut banii? Nu cumva de peste Ocean?

Asa a devenit posibila legiferarea cu anasana a utilizarii secerei pentru retezarea libertatii spirituale si a ciocanului de bagare uniforma a mintilor in cap. In 1917, pe cand sovietele dadeau de pamant cu democratia, al 28-lea presedinte American, Woodrow Wilson, era in plina functie.

Coincidente: mandatul sau a luat sfarsit in 1921, odata cu certificatul de nastere al PCR. Apoi, Wilson s-a stins din viata la o luna dupa mumificarea lui Lenin- iarna lui 1924.

Fiindca am amintit de cea mai inalta pozitie in politica americana, sa revenim la recent incheiatul scrutin in urma caruia Barack Obama a reusit materializarea sloganului sau electoral "Four more years" (inca 4 ani- n.red.).

Dincolo de titlurile universitare- Columbia, Harvard- si Premiul Nobel pentru Pace (2009), fostul senator de Illinois s-a dovedit demn de pretentiile cerute de functia de sef al Statelor Unite. A sprijinit legislatii referitoare la lobbying si frauda electorala, schimbarea climatica si terorismul nuclear.

Noul vechi presedinte a mentinut o politica de aparare solida, cresterea independentei energetice, asigurarea asistentei medicale universale. Nu ar dauna, pentru cine are urechi si chef de invatat la Bucuresti, chiar la fara frecventa, sa ia lectii macar la doua- trei din temele amintite.

Obama este un bun comunicator, cu o remarcabila retorica. A se vedea discursul electrizant de la McCormick Place, Chicago. Unul simplu, sincer, clar. Peste toate frazele cheie vizand unitatea, maretia Americii, puterea poporului, provocarile depasite, cred ca urmatoarea propozitie exprima perfect esenta traiului din tara Unchiului Sam: "In democratia noastra, rolul cetateanului nu se incheie dupa vot".

Acest truism a facut si face diferenta dintre doua simboluri politice. Prafuitul dicton sapat in piatra funerara de la capataiul lui Marx: "Proletari din toate tarile, uniti-va!", respectiv "Star Spangled Banner". Daca imnul Soiuz Gosudarstvenoi continea racnite cuvinte precum drujba, narodov si komunizm vidiot, acum ruginite ca uneltele agro-proletare incarligate, altfel suna "God bless America" pus pe note de Beyonce ori Mariah Carey.

Este drept, au trecut 95 de ani de la pumnul agitat in aer si minciuna cheala emisa de sub sapca infractorului de drept discretionar asupra fiintei umane - Ulianov zis Lenin - si norul de confetti revarsat ca semn de victorie incontestabila peste Barack Obama.

