Decizie neasteptata pe ultima suta de metri a alegerilor din SUA: Se renumara voturile in Wisconsin, poate si in Pennsylvania si Michigan

O fosta candidata independenta in alegerile prezidentiale din SUA, ecologista Jill Stein, a solicitat oficial, vineri, Comisiei electorale din Wisconsin, renumararea voturilor din acest stat, o operatiune care va incepe, potrivit acesteia, "saptamana viitoare", transmite AFP.

Jill Stein intentioneaza de asemenea sa ceara recalcularea voturilor in Pennsylvania si Michigan, doua alte state americane foarte disputate, care au inclinat balanta in favoarea presedintelui ales, Donald Trump, pe 8 noiembrie.

Comisia electorala din Wisconsin (nordul SUA) a confirmat ca "se pregateste sa renumere voturile", conform cererii fostei candidate a Partidului Verde, adauga AFP.

Aceasta a asigurat vineri, pe Twitter, ca renumararea "va incepe saptamana viitoare". De partea sa, comisia afirma ca aceasta noua numarare a voturilor va trebui sa se incheie pana cel mai tarziu la 13 decembrie.

Comisia spune ca inca socoteste suma pe care partidul ecologist va trebui sa o plateasca pentru aceasta operatiune.

Fosta candidata a Partidului Verde a afirmat vineri, pe site-ul sau, ca a strans peste 4,8 milioane din cele 7 milioane de dolari necesari pentru a finanta renumararea voturilor in trei state-cheie: Wisconsin (nord), Pennsylvania (est) si Michigan (nord).

"Avand incheiata strangerea fondurilor pentru renumararea voturilor in Wisconsin (unde vom incepe procedura vineri) si in Pennsylvania (unde banii ar trebui stransi pana luni), ne vom concentra pe colectarea fondurilor necesare pentru a renumara voturile in Michigan", unde fondurile trebuie stranse pana miercuri, potrivit site-ului candidatei.

"Aceste noi numarari fac parte dintr-o miscare electorala care vizeaza asigurarea integritatii (procesului) si evidentierea modului in care sistemul electoral american este putin fiabil", explica sustinatorii lui Jill Stein.

Potrivit lui Stein, expertii electorali au inregistrat in cele trei state 'anomalii statistice' care provoaca temeri.

Candidata democrata Hillary Clinton a adunat cu doua milioane de voturi mai mult decat contracandidatul sau republican, potrivit Cook Political Report. Insa acest avans de 1,5 procente nu schimba nimic din rezultatul alegerilor, Donald Trump castigand majoritatea celor 538 de mari electori necesara pentru a ajunge presedinte al SUA.

Hillary Clinton si-a recunoscut infrangerea si pana in prezent nu a contestat rezultatele scrutinului din 8 noiembrie. Ea a pierdut in Wisconsin (10 mari electori) la o diferenta de 27.000 de voturi, iar in Pennsylvania (20 de mari electori) la una de 60.000 de voturi. In Michigan (16 mari electori), diferenta ar fi de 10.704 de voturi, potrivit datelor inca neoficiale.

