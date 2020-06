Democratii au strans in luna mai peste 80 de milioane de dolari pentru campania electorala a lui Joe Biden

Ziare.

com

Campania a anuntat aceasta suma record prin intermediul unui email trimis luni sustinatorilor. Donatia medie facuta online campaniei a fost de 30 de dolari.Luna trecuta, majoritatea sustinatorilor finnciari ai lui Biden au fost din sectorul educatiei. Incepand din luna februarie, numarul total al donatorilor online s-a triplat.Succesul lui Biden in atragerea de fonduri a avut loc in timp ce presedintele Donald Trump are probleme in majoritatea sondajelor care au avut loc la nivel national.O medie a sondajelor realizata de Real Clear Politics arata ca Biden conduce in fata lui Trump cu sapte puncte procentuale.Presedintele este criticat pentru modul in care a gestionat pandemia de coronavirus si reactia administratiei sale la protestele nationale declansate dupa moartea afro-americanului George Floyd in custodia politiei din Minneapolis.Biden a multumit donatorilor pentru sprijinul lor, mai ales ca unii alegatori se lupta cu somajul in urma pandemiei."Inteleg ce inseamna acesti dolari. Cand te confrunti cu incertitudinea si recesiunea, ati ales sa ma sprijiniti. Nu voi uita niciodata asta. Si promit ca atunci cand voi fi presedinte nu va voi dezamagi ", a spus el.Peste 40 de milioane de americani si-au pierdut locul de munca de cand statele au inceput sa impuna restrictii ca raspuns la raspandirea coronavirusului.Biden si Comitetul National Democrat au atras in aprilie de la donatori putin peste 60 de milioane de dolari. La momentul respectiv, Trump si Comitetul National Republican au anuntat ca au strans aproape 61 de milioane de dolari.Campania presedintelui Trump si Comitetul National Republican nu au raspuns unei solicitari de comentarii cu privire la fondurile atrase in luna mai pentru campania electorala.