Democratii, pregatiti sa il puna sub acuzare pe Trump, pentru a-l inlatura de la putere, daca Pence nu-l demite

Al 25-lea amendament al Constitutiei

Trump nu pare dispus sa demisioneze

La patru zile de la evenimentele de la Capitoliu - soldate cu cinci morti si care care au zguduit America -, presedinta Camerei Reorezentantilor Nancy Pelosi a anuntat duminica o serie de actiuni cu scopul de a-l determina sa plece de la putere pe presedintele republican in exercitiu - pe care l-a catalogat drept o "ameninare iminenta" la adresa democratiei si Constitutiei americane.Democratii fac mai intai apel la Mike Pence.Camera Reprezentantilor ar urma sa se intruneasca luni, iar daca este necesar marti, pentru a se pronunta asupra unei rezolutii prin care cere demiterea lui Donald Trump din functia de presedinte - in cadrul unei proceduri de urgenta, iar apoi, daca este nevoie, printr-un vot oficial.Puternica sefa a democratilor, in varsta de 80 de ani, afirma ca procedura de destituire urmeaza sa fie lansata ulterior.Articolul inculparii a fost deja redactat.Democratii ii cer lui Mike Pence sa activeze de urgenta al 25-lea amendament al Constitutiei, care consta in constatatea de catre vicepresedinte si principalii membri ai Guvernuluia a faptului ca presedintele este "inapt" sa-si exercite functia.Un om loial lui Donald Trump, dar cu care nu mai are contacte de la evenimentele de miercuri de la Capitoliu, Mike Pence nu a dat vreun semn, pana acum, ca ar vrea sa declanseze acest dispozitiv.Nancy Pelosi i-a dat duminica vicepresedintelui un ultimatum de 24 de ore pentru a raspunde somatiei Camerei, prin care Mike Pence este indemnat sa preia puterea executiva in ultimele zece zile ale mandatului lui Donald Trump.Presedintele ales Joe Biden urmeaza sa depuna juramantul la 20 ianuarie, pe treptele Capitoliului.Democratii considera ca miliardarul newyorkez este de-acum un presedinte "dezechilibrat" si periculos si care este necesar, astfel, sa fie indepartat.Ei considera, de asemenea, ca Trump si-a incurajat sustinatorii, miercuri, sa marsaluiasca la Capitoliu, unde Mike Pence, obligat de Constitutie, anunta rezultatul oficial al alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie - o victorie a lui Joe Biden pe care Donald Trump nu vrea sa o recunoasca vreodata.Unii alesi republicani l-au indemnat duminica pe Donald Trump sa demisioneze, pentru a scuti tara de complexitatea procedurilor in vederea destituirii si de aplicarea celui de-al 25-lea Amendament.Aceasta "ar fi cea mai buna optiune", a declarat la CNN senatorul Pat Toomey.In urma scrutinului prezidential de la 3 noiembrie, in care a fost infrant, Donald Trump "s-a cufndat intr-un nivel de nebunie si a comis fapte absolut de negandit si de neiertat", a denuntat el."Cel mai bun lucru pentru unitatea tarii ar fi ca el sa demisioneze", a subliniat la ABC News Adam Kinzinger, un ales republican in Camera Reprezentantilor.Izolat la Casa Alba , abandonat de mai multi membri ai Guvernului, miliardarul republican nu pare insa deloc dispus sa demisioneze de bunavoie.Trump a programat o deplasare marti, in Texas, pentru a-si lauda politica in domeniul imigratiei si construirea zidului de la frontiera cu Mexicul.Insa, blocat pe Twitter si alte mari retele de socializare - care vor sa evite noi incitari la violenta -, Donald Trump are de-acum alternative limitate pentru a comunica cu marele public.Aflat la putere din 2017, Donald Trump a fost vizat, in Congres, de o prima procedura de destituire, deschisa tot de catre Nancy Pelosi, la sfarsitul lui 2019, sub acuzatia ca a cerut unei tari straine - Ucraina - sa ancheteze cu privire la rivalul sau in alegeri Joe Biden.Trump a fost achitat de Senat, majoritar republican, la inceputul lui 2020.El ar putea sa devina singurul presedinte din istoria Americii inculpat in doua randuri intr-o asemenea procedura de destutuire.Insa este vorba despre o procedura indelungata si compliata, iar mai multe voci din tabara democrata avertizeaza ca ea ar putea bloca proiectele lui Joe Biden, care a facut din lupta impotriva pandemiei covic-19 prioritatea sa."Sa-i dam presedintelui 100 de zile" la inceputulmandatului sau, pentru a-i permite sa atace problemele cele mai urgente, a sugerat alesul democrat in Camera Reprezentantilor James Clyburn."Am putea, poate. sa introducem articole (de inculpare) un pic dupa aceea", a adaugat el.Senatorul democrat Joe Manchin a apreciat, la CNN, ca o procedura de destituire dupa 20 ianuarie "nu ar avea niciun sens".Joe Biden ramane foarte prudent.Decizia cu privire la "impeachment" revine Congresului, a subliniat el.