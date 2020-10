Duelul vicepresedintilor. Kamala Harris si Mike Pence s-au confruntat in unica dezbatere televizata

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Americanii au asistat la cel mai mare esec al oricarei administratii prezidentiale din istoria tarii noastre", a declarat senatoarea democrata in varsta de 55 de ani in timpul primei si unicei dezbateri cu republicanul Mike Pence, 61 de ani, care a avut loc miercuri la University Utah din Salt Lake City. Senatoarea democrata i-a acuzat pe Trump si pe Pence ca "inca nu au un plan" pentru a face fata crizei si si-au "pierdut dreptul la re-alegere".Actualul vicepresedinte republican, care urmareste sa castige alaturi de Donald Trump un nou mandat, si-a acuzat rivala democrata ca submineaza increderea americanilor intr-un viitor vaccin impotriva COVID-19 prin exprimarea de indoieli cu privire la credibilitatea declaratiilor presedintelui Trump pe acest subiect."Faptul ca dumneavoastra continuati sa subminati increderea oamenilor intr-un vaccin daca vaccinul apare in timpul administratiei Trump este revoltator", a acuzat Mike Pence. Aceasta afirmatie a venit in replica la urmatorul punct de vedere exprimat de Kamal Harris: "Daca medicii ne spun ca trebuie sa il facem, voi fi prima la rand cu cei care il vor primi. Dar daca Donald Trump ne spune sa il facem, nu il voi face".Pence a aparat eforturile administratiei de combatere a pandemiei, inclusiv decizia presedintelui Trump de la sfarsitul lunii ianuarie de a restrictiona calatoriile dinspre epicentrul pandemiei din China . "Vreau ca poporul american sa stie ca inca din prima zi presedintele Donald Trump a pus sanatatea Americii pe primul loc", a subliniat actualul vicepresedinte, potrivit Reuters.Mike Pence i-a laudat pe americani si a sustinut ca Harris ignora sacrificiile facute de acestia."Poporul american a trebuit sa se sacrifice mult prea mult din cauza incompetentei acestei administratii", a replicat Harris.Kamala Harris a afirmat ca publicul are dreptul sa stie cui ii este dator presedintele american."Stim acum ca Donald Trump are datorii si ca datoreaza 400 de milioane de dolari", a spus Harris, referindu-se la recentele dezvaluiri despre finantele liderului de la Casa Alba "Ar fi foarte bine sa stim cui ii datoreaza presedintele Statelor Unite - comandantul sef - pentru ca poporul american are dreptul sa stie ce anume influenteaza decizia presedintelui".Senatoarea democrata l-a acuzat cu aceasta ocazie pe presedintele Trump ca ascunde adevarul.Vicepresedintele Mike Pence si-a exprimat sustinerea fata de actiunile presedintelui impotriva gruparii Stat Islamic."Presedintele Trump a dezlantuit armata americana si fortele noastre armate au distrus califatul ISIS si l-au doborat pe liderul lor (Abu Bakr) al-Baghdadi", a afirmat Pence. Cu acest prilej a punctat faptul ca parintii ostaticei ucise de gruparea jihadista, Kayla Mueller, se afla in audienta.Kamala Harris a criticat actiunile de politica externa ale lui Trump, pe care l-a acuzat ca se indeparteaza de prieteni si se apropie de lideri autoritari. Donald Trump "prefera ce spune Vladimir Putin in defavoarea comunitatii americane de informatii", a sustinut Harris.Pe un ton evident mai civilizat, cu mult mai putine intreruperi si chiar complimente, dezbaterea candidatilor la functia de vicepresedinte al SUA a oferit o imagine puternic contrastanta cu duelul candidatilor la presedintie Donald Trump si Joe Biden . Chiar daca s-au intrerupt, vicepresedintele republican si senatoarea democrata si-au multumit reciproc si, in general, s-au ascultat."Doresc sa va felicit, asa cum am facut-o si telefonic, pentru aceasta nominalizare istorica", i-a spus Pence senatoarei de California cu origini imigrante."Respect faptul ca Joe Biden si-a dedicat 47 de ani din viata slujirii statului. De asemenea,va respect cariera in serviciul public", a adaugat actualul vicepresedinte, care a primit multumiri din partea rivalei sale pentru aceste complimente.