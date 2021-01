Secretarul de Stat al statului american Georgia: "Nu am considerat ca este potrivit sa vorbesc cu presedintele, dar a facut presiuni"

In timpul discutiei de sambata, Trump i-a spus lui Raffensperger "sa gaseasca" suficiente voturi pentru a inversa infrangerea sa in Georgia, potrivit inregistrarii publicate de presa americana."Nu am considerat ca este potrivit sa vorbesc cu presedintele, dar a facut presiuni, cred ca si-a pus stafful sa ne preseze. Au dorit o discutie", a declarat Raffensperger la emisiunea "Good Morning America ", de la ABC.Un democrat din Georgia a cerut deschiderea unei investigatii, pentru a afla daca Trump a incalcat legea electorala din acest stat, cu acest telefon.Raffensperger si avocatul biroului sau au respins acuzatiile lui trump referitoare la o frauda electorala, in timpul comversatiei de o ora."Am acceptat convorbirea telefonica si am avut o discutie. El a vorbit cea mai mare parte a timpului, iar noi mai mult am ascultat", a spus Raffensperger."Dar vreau sa spun ca datele pe care le are sunt gresite. Avea sute si sute de oameni despre care a spus ca sunt morti si ca au votat. Noi am gasit doi. Acesta este un exemplu de date gresite", a aratat Raffensperger.Trump afirma de doua luni, contrar dovezilor, ca infrangerea sa de catre Joe Biden este rezultatul unei fraude pe scara larga. Mai multe state si investigatii federale, precum si mai multe instante au respind aceste afirmatii ca fiind nejustificate.Biden a castigat cu 306 de voturi la 232 in Colegiul Electoral, iar la votul popular are peste 7 milioane de voturi in plus fata de Trump.Singurul democrat din consiliul electoral din Georgia, David Worley, i-a cerut lui Raffensperger sa investigheze daca presedintele a incalcat legea statului care interzice solicitarea de a comite fraude electorale."A spune ca sunt tulburat de incercarea presedintelui Trump de a manipula voturile georgienilor ar fi o subevaluare", a scris Worley, duminica, intr-o scrisoare catre Raffensperger, vazuta de Reuters.Raffensperger a declarat ca procurorul districtului din comitatul Fulton, unde se afla orasul Atlanta, ar putea fi autoritatea adecvata pentru a efectua o astfel de investigatie.Procurorul comitatului Fulton, Fani Willis, nu a raspuns imediat unei cereri de comentarii.Intr-o alta lovitura data lui Trump, senatorul conservator american Tom Cotton a refuzat sa se alature saptamana aceasta unei campanii lansate de aproape o duzina de alti republicani din Senatul SUA pentru a contesta victoria lui Biden, avertizand ca se afla in afara puterii Congresului si ca ar stabili precedente neintelepte".Intr-o declaratie facuta duminica, Cotton a declarat ca nu se va alatura colegilor sai Ted Cruz, Josh Hawley si altora, in sfidarea liderilor Partidului Republican prin obiectii care vor fi facute pe 6 ianuarie, cand parlamentarii se vor intruni pentru a numara voturile din Colegiul Electoral - un act de certificare in mare parte simbolic.Cotton a subliniat in declaratia sa acest rol limitat, simbolic, afirmand ca un astfel de refuz de a-si indeplini datoria "ar elimina puterea de a alege presedintele de catre popor, ceea ce ar pune capat in esenta alegerilor prezidentiale si ar pune aceasta putere in mainile oricarui partid controleaza Congresul. "Cotton, Cruz si Hawley se numara printre cei considerati posibili candidati la presedintie in 2024.Trump, care nu si-a recunoscut infrangerea, a lansat si ideea de a candida din nou in 2024.Mai multi republicani moderati s-au alaturat, de asemenea, democratilor pentru a-i critica pe Cruz, Hawley si altii, pentru ca submineaza alegatorii, si intentioneaza sa se opuna unei actiuni despre care afirma ca nu va reusi sa il reinstaleze in functie Trump, ci va eroda in schimb increderea in democratia SUA.