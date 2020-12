Donald Trump contesta la Curtea Suprema rezultatul scrutinului din Wisconsin

Prin noua petitie, echipa lui Trump cauta sa invalideze in justitie peste 50.000 de voturi prin posta care, in opinia sa, sunt ilegale din diverse motive. Insa, chiar si in cazul unei victorii in justitie in cazul Wisconsin - stat in care la alegerile prezidentiale s-a impus Joe Biden -, rezultatul scrutinului prezidential nu se va schimba, noteaza dpa.Toate statele americane au certificat deja rezultatele electorale, confirmand astfel victoria presedintelui ales Joe Biden in scrutinul din noiembrie.