Vindecat de COVID-19, Donald Trump si-a reluat in forta mitingurile electorale: "Acum spun ca sunt imun. Ma simt atat de puternic!"

"Am fost (bolnav). Acum spun ca sunt imun. Ma simt atat de puternic!" a declarat combativ si provocator presedintele american de 74 de ani in fata unei multimi entuziaste in care putini purtau masti."Pot sa merg in multimea asta (...) sa imbratisez pe toata lumea, sa imbratiseaza barbati si femei magnifice", a adaugat Trump in rasetele multimii.Desi se afla in urma candidatului democrat in sondaje, liderul de la Casa Alba spera sa recupereze pe ultima linie dreapta strabatand America Afisand o forma incontestabila la o saptamana dupa iesirea din spital, Donald Trump a folosit intr-un discurs care a durat putin peste o ora toate mesajele clasice ale campaniei sale: atacuri violente la adresa "ticaloasei Hillary (Clinton)", diatribe violente impotriva presei "corupte", avertismente alarmiste impotriva "stangii radicale" si a "cosmarului socialist".Salutand multimea care a venit sa-l asculte, el a glumit pe seama fostului vicepresedinte democrat pe care l-a poreclit "Joe somnorosul" (Sleepy Joe) asigurand ca acesta nu reuseste sa stranga aproape nicio persoana la mitinguri sale electorale.Joe Biden nu a participat la mitinguri electorale de amploare evidentiind necesitatea de a respecta instructiunile oficialilor din domeniul sanitar in contextul pandemiei de COVID-19, aminteste France Presse."Ador Florida!", a proclamat Donald Trump in acest stat care ar putea juca un rol crucial in seara de 3 noiembrie stergand diferentele din sondaje."Acum patru ani a fost la fel, au spus ca vom pierde Florida"."In 22 de zile, vom castiga in acest stat si vom castiga inca patru ani la Casa Alba!", a anuntat increzator Trump.In discursul sau, actualul presedinte american a incercat sa mobilizeze baza electorala mentionand sustinerea alegerii judecatoarei Amy Coney Barrett la Curtea Suprema.Senatul majoritar republican a inceput luni audierea magistratei in varsta de 48 de ani a carei confirmare, foarte probabila, va ancora permanent templul justitiei americane in tabara conservatoare. "Va fi o judecatoare fantastica", a asigurat Trump. "Am ajuns deja la trei!" a subliniat presedintele zambind, referindu-se la judecatorii pe care i-a numit in cea mai inalta instanta de la preluarea puterii in ianuarie 2017.In momentul in care a parasit baza militara Andrews de langa Washington , presedintele nu purta masca, spre deosebire de toti agentii de securitate care ii asigurau protectia.La scurt timp dupa decolarea Air Force One, medicul Casei Alba Sean Conley a anuntat ca Donald Trump a fost testat negativ pentru COVID-19 "mai multe zile la rand" folosind un test rapid.Dupa Florida, Donald Trump se va deplasa marti in Pennsylvania si miercuri in Iowa, urmand sa continue campania electorala intr-un ritm sustinut in urmatoarele trei saptamani.