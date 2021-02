Donad Trump urmeaza sa fie judecat in cazul atacului sangeros de la Capitoliu. Este pentru prima oara cand un presedinte american este inculpat de doua ori

Ar putea fi un "butoi cu pulbere"

Acest nou proces va intra si el in istorie , in mai multe privinte - niciun presedinte american nu a mai fost inculpat in doua randuri si nici nu a fost judecat dupa ce a plecat de la putere.Donald Trump, care va fi absent la proces , probabil ca va fi achitat, la fel ca prima oara, deoarece cei 50 de senatori democrati vor intampina mari dificultati in a convinge 17 senatori republicani sa voteze impteuna cu ei, pentru a obtine doua treimi din cele 100 de voturi de care au nevoie pentru a-l condamna.Violenta atacului de la 6 ianuarie, in timp ce alesii certificau victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, a provocat o emotie atat de puternica incat democratii au reactivat procedura in vederea destituirii, in pofida faptului ca mandatul lui Trump se afla la sfarsit.Camera Reprezentantilor, aflata sub controlul democratilor, l-a inculpat ("impeachment") la 13 ianuarie cu privire la "incitare la insurectie".Miliardarul republican si aliatii sai se sprijina tocmai pe plecarea sa de la Casa Alba , la 20 ianuarie, pentru a sustine ca procesul este contrar Constitutiei. Senatorii pot, in opinia lor, sa demita un presedinte in functie si nu sa judece un simplu cetatean.Acuzarea democrata invoca precedentul unui fost secretar judecat in acest cadru si subliniaza ca este necesar ca Trump sa fie condamnat pentru a fi ineligibil si a "descuraja alti viitori presedinti sa provoace violente cu scopul de a ramane la putere".In cadrul procesului, avocatii apararii urmeaza sa se concentreze asupra acestei dezateri juridice, pentru a evita sa fie nevoiti sa justifice tweeturile si diatribele inflamate ale clientului lor.Majoritatea senatorilor republicani ar urma sa campeze in spatele acestui argument si sa voteze achitarea - fara sa se pronunte asupra fondului problemei."Daca acest lucru s-ar fi intamplat in Uniunea Sovietica, ar fi fost numit o mascarad"", a tunat duminica unul dintre ei, Bill Cassidy.La fel ca in urma cu un an - cand a fost judecat de "abuz de putere", din cauza ca a cerut Ucrainei sa ancheteze cu privire la fiul lui Joe Biden, Hunter Biden, Donald Trump are toate sansele sa nu fie condamnat.Fostul magnat in domeniul imobiliar are insa multe de pierdut in timpul procesului, care urmeaza sa fie transmis in direct in intreaga tara.In pofida faptului ca este sustinut de o baza, atacul i-a erodat popularitatea.Potrivit unui sondaj Ipsos/ABC News publicat duminica, 56% dintre americani cred ca este necesar ca fostul presedinte sa fie condamnat si sa i se interzica sa mai candideze - insa peste 80% dintre republicani se opun acestui lucru.Trump cocheteaza, la varsta de 74 de ani, cu ideea unei noi candidaturi in 2024, si nu are interesul sa vada acest episod jucat si rejucat.Insa democratii care prezinta acuzarea intentioneaza sa denunte atitudinea lui Donald Trump care, potrivit argumentelor lor scrise, "a creat un butoi cu pulbere, a aprins o scanteie si apoi a incercat sa obtina profit personal de pe urma haosului care a urnat".Ei urmeaza sa revina indelung asupra evenimentelor care au zguduit democratia americana.Dupa doua luni de cruciada grotesca impotriva rezultatului alegerilor prezidentiale, Donald Trump si-a indemnat sustinatorii sa manifesteze la Washington in ziua in care Congresul urma sa inregistreze victoria rivalului sau.Trump a pozat, din nou, in ciuda oricarei evidente, drept victima unor "fraude masive" si a tunat catre multime: "voi nu ne veti recuceri niciodata tara daca sunteti slabi. Trebuie sa va aratati forta".Cateva momente mai tarziu, sute de barbati si de femei fortau intrarea in Capitoliu, semanand frica si haosul. Cinci persoane, inclusiv un politist lovit cu un extinctor, au fost ucise in atac.Donald Trump le-a cerut abia dupa cateva ore sustinatorilor sai "sa se intoarca acasa", intr-o inregistraree video in care le spune de asemenea ca "va iubim".Pentru a aminti amploarea dramei, procurorii democrati ar putea cere sa audieze martori.Insa nu este sigur ca senatorii, care urmeaza sa valideze marti cadrul procesului - durata, orele, audierile - vor accepta acest lucru.Republicanii nu vor sa zaboveasca asupra acestui episod, care provoaca disensiuni in randul lor, asa cum a aratat o motiune de cenzura adoptata sambata de catre Partidul Republican din Wyoming impotriva alesei din acest stat Liz Cheney, una dintre putinii republicani care a votat in favoarea inculparii lui Donald Trump.Iar democratii nu au interesul sa prelungeasca un proces care-i impiedica sa consacre implementarea programului lui Joe Biden