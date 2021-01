Doi dintre din secretarii de cabinet ai presedintelui Donald Trump au demisionat miercuri in urma revoltei de la Capitolul SUA

Intr-o declaratie, Elaine Chao a scris ca va demisiona efectiv luni si ca este "profund tulburata" de evenimentele desfasurate in cladirea Congresului, conform CNN , citata de Digi 24 "Sunt extrem de mandra de numeroasele realizari pe care am reusit sa le avem impreuna pentru tara noastra", a transmis ea."A fost onoarea vietii mele sa servesc Departamentul pentru Transporturi din SUA", a scris ea pe Twitter joi.La randul ei, Betsy DeVos i-a trimis joi o scrisoare lui Donald Trump in care isi anunta demisia dupa evenimentele de miercuri, pe care le-a numit marcante pentru SUA."Copiii urmaresc toate acestea si invata de la noi. Cred ca fiecare avem obligatia morala de a avea o judecata corecta si de a modela comportamentul pe care speram sa-l imite. Ei trebuie sa stie de la noi ca America este mai mare decat ceea ce s-a intamplat ieri.", a transmis ea.Dr. Elinore F. McCance-Katz, secretar adjunct la Departamentul de Sanatate si Servicii Umane, a demisionat si ea joi. In scrisoarea de demisie a spus ca desi planuise sa ramana in functie pana la urmatoarea administratie, "planurile ei s-au schimbat brusc" miercuri seara, cand a vazut "atacurile violente de la Capitoluliu"."Cred ca acest comportament a fost total inacceptabil si, in inima mea, pur si simplu nu sunt in masura sa continui", a scris ea."Pentru ca eu cred ca sanatatea mintala a oamenilor nostri care au suferit atat de mult sub stresul COVID-19, si acum cu dezordinea natiunii noastre dupa intrebarile ridicate despre alegerile la prezidentiale, nu pot sustine un limbaj care are ca rezultat incitarea violentei si care risca insasi existenta noastra", a adaugat ea.Si Anthony Ruggiero, director in Consiliul National de Securitate, a demisionat joi, in semn de protest fata de incitarea de catre presedinte a protestelor sustinatorilor de la Capitol, potrivit unei surse apropiate acestuia. Ruggiero este un expert cheie in Asia de Est.Imediat dupa violentele de miercuri, si-au anuntat demisia Matt Pottinger, consilierul adjunct pentru securitate nationala al Casei Albe, Sarah Matthews, responsabila de relatia cu presa, Rickie Niceta, membra a echipei de evenimente, Robert O'Brien, consilierul pe probleme de securitate, adjunctul sefului staffului de la Casa Alba , Chris Liddell si sefa de cabinet a Melaniei Trump, Stephanie Grisham.Citeste si: