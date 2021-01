Sprijinul alegatorilor republicani pentru Donald Trump, nezdruncinat. Aproape 90 la suta dintre republicani sunt de acord cu performantele lui Trump

Aproape noua din 10 republicani sunt de acord cu performantele lui Trump ca presedinte, potrivit sondajului, proportie care este neschimbata fata de cea de dinaintea alegerilor prezidentiale din noiembrie.O proportie de 89% dintre republicani au afirmat inainte de alegeri ca sunt de acord cu presedintele, comparativ cu 87% in sondajul actual.Sondajul, efectuat in conditiile in care Trump se va confrunta cu un al doilea proces pentru demiterea sa, in Senat, un fapt fara precedent, sugereaza ca sprijinul republicanilor pentru presedinte nu a scazut in urma violentelor de la Capitoliu din partea demonstrantilor care doreau sa impiedice certificarea rezultatului votului pro-Biden din Colegiul Electorilor.Pe ansamblu, rata de aprobare a lui Trump in acest sondaj este de 43%, situata la acelasi nivel ca pe tot parcursul mandatului sau.In februarie 2017, la scurt timp dupa investire, rata de aprobare a presedintelui in randul republicanilor era de 44%.Potrivit expertilor, aceasta stabilitate a ratingului presedintelui reflecta un electorat extrem de polarizat.Sondajul, efectuat de duminica pana miercuri, are o marja de eroare de +/- 3,1%.Trump a fost pus sub acuzare, miercuri, in Camera Reprezentantilor, cu un vot de 232 la 197. Toti democratii si 10 republicani au votat pentru punerea sub acuzare.Sondajul mai arata ca americanii sunt impartiti aproape in mod egal pentru ca Trump sa fie sau nu demis, a rleatat CNBC.Aproape noua din 10 democrati sustin demiterea presedintelui si numai unul din 10 republicani sustin acelasi lucru. Independentii se opun indepartarii presedintelui cu o marja pentru de 45% si 53% impotriva.Presedintele ales Joe Biden va fi investit in functie miercuri, 20 ianuarie.Intre republicanii care il sustin in primul rand pe Trump, rata de aprobare a sa este de 98%. In cazul celor care sustin in primul rand Partidul Republican, rata de aprobare a presedintelui este de 81%.Pentru majoritatea celor din Partidul Republican, atacul impotriva Capitoliului, in urma caruia cinci oameni au murit si mai multi au fost raniti, nu le-a afectat sprijinul pentru presedinte, iar multi au spus ca le-a intarit sprijinul.Doua treimi dintre sustinatorii lui Trump au spus ca afirmatiile si actiunile presedintelui dupa atacul din 6 ianuarie nu le-a schimbat punctul de vedere, iar aproape o treime, respectiv 28%, au afirmat ca evenimentele le-au intarit convingerile. Numai 5% au declarat ca regreta votul acordat lui Trump.Conturile lui Donald Trump au fost blocate de Twitter Facebook si alte platforme de socializare, in urma evenimentelor de pe 6 ianuarie, dupa ce acesta a continuat sa afirme, in mod fals, ca alegerile au fost fraudate.Sondajul a fost realizat in randul a 1.000 de alegatori, in perioada 10-13 ianuarie 2021, de catre firma republicana Public Opinion Strategies si firma democrata Hart Research.