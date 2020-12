Donald Trump atinge noi culmi ale penibilului in cea mai recenta postare pe retelele sociale. Angajatii Facebook si Twitter, nevoiti sa intervina cu o noua precizare

Intr-o interventie pe retelele sociale facuta vineri, 4 decembrie, Trump a scris simplu "Rigged election!" (trad. - "Alegeri falsificate!"). Postarea a fost dublata de interventia angajatilor Facebook , care postat un comentariu, imediat sub declaratia presedintelui: "Joe Biden is the projected winner of the 2020 US Presidential Election" (Joe Biden este castigatorul preconizat al alegerilor prezidentiale din SUA 2020).Mesajul a fost dublat de Trump pe Twitter unde moderatorii au scris ca "afirmatia privind fraudarea alegerilor este controversata".Postarea pe Facebook a lui Donald Trump a starnit un val de reactii de amuzament. Peste 8.500 de oameni au apasat butonul "Ha Ha" la mesajul fostului presedinte.Presedintele in exercitiu a abuzat de mesaje in care a acuzat fraudarea alegerilor pe 3 noiembrie, in ultima zi a votarii, si in perioada imediat urmatoare. Toate aceste postari au fost dublate de precizarile angajatilor Twitter sau Facebook, iar unele dintre ele au fost sterse cu totul.In ultima perioada, pana la interventia de astazi, Trump a lasat sa inteleaga ca va accepta rezultatul alegerilor.Citeste si: Beatrice Mahler: "Singura solutie si speranta pentru o viata normala este vaccinul contra COVID-19"