VIDEO Donald Trump, la "Marsul pentru a salva America" de la Washington: "Nu vom renunta niciodata"

A inceput dezbaterea in Congres privind votul.Presedintele si-a reiterat afirmatiile nefondate de frauda pe scara larga in alegeri, spunandu-le participantilor la miting: "Nu vom renunta niciodata, nu vom admite niciodata. Nu se intampla. Nu admiteti cand este vorba de furtul in cauza", potrivit The Guardian , citat de Hotnews Insa Donald Trump si aliatii sai nu au reusit sa produca nicio dovada a unei fraude pe scara larga la alegerile din noiembrie.Si, desi unii republicani ai Congresului intentioneaza sa obiecteze la certificarea victoriei lui Biden astazi, ei nu au nicio cale de a-l bloca de fapt pe presedintele ales de la preluarea functiei.Victoria lui Biden va fi certificata astazi, iar el va depune juramantul pe 20 ianuarie.In cazul in care exista vreo indoiala ca presedintele Donald Trump si aliatii sai considera voturile de miercuri in Congres ca un test de loialitate pur, Eric Trump a clarificat acest lucru cu un singur tweet marti seara: "Voi lucra personal pentru a-i invinge pe fiecare senator republican / congresman care nu se ridica impotriva acestei fraude - vor fi alegeri primare in urmatoarele alegeri si vor pierde", a scris pe Twitter fiul celui de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite, potrivit CNN Donald Trump i-a cerut vicepresedintelui sau, Mike Pence, sa dea dovada de "curaj extrem" si sa intoarca rezultatul alegerilor in Congres: "Fa-o Mike si CASTIGAM NOI", relateaza Newsweek Trump insistat in mod repetat ca Pence poate bloca certificarea alegerilor din 3 noiembrie.Insa rolul vicepresedintelui in sesiunea Congresului care va consfinti victoria democratului Joe Biden este in mare parte procedural si acesta nu are puterea de a rasturna alegerile asa cum isi doreste Trump.Citeste si: