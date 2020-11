Donald Trump, un nou esec in Michigan. Decizia anuntata de doi alesi republicani

Doi parlamentari republicani s-au angajat sa urmeze "procesul normal" la validarea votului, dupa o intalnire care a avut loc la Casa Alba Cei doi republicani au declarat ca discutiile s-au concentrat pe situatia pandemiei de coronavirus si nu pe rezultatele alegerilor.Vineri, Georgia a dat o alta lovitura presedintelui in exiercitiu al SUA, certificand victoria lui Biden, la un scor strans.Democratul urmeaza sa preia mandatul pe 20 ianuarie, devenind al 46-lea presedinte american. Se preconizeaza ca victoria lui Biden in Colegiul Electoral, care decde cine devine presedinte, va fi de 306 la 232 - cu mult peste cele 270 de voturi electorale de care are nevoie pentru a castiga. Avansul sau in votul popular este de peste 5,9 milioane de voturi.Trump, care a avut putine aparitii publice dupa alegerile din 3 noiembrie, si-a revendicat din nou victoria vineri, in ciuda rezultatelor votului. "Apropo, am castigat", a spus el, in timp ce facea un anunt cu privire la preturile medicamentelor.Trump a lansat numeroase acuzatii de frauda electorala pe scara larga, fara a furniza insa nicio dovada.Dupa o serie de infrangeri in instanta, in incercarile sale de a contesta rezultatele alegerilor, echipa lui Trump spera sa convinga legislaturile controlate de colegii sai republicani din statele cheie sa ignore rezultatul si sa-l declare invingator pe Trump, potrivit mai multor publicatii americane.Trump si-a exprimat, de asemenea, interesul de a invita la Casa Alba legiuitorii din Pennsylvania, un alt stat castigat de Biden, a declarat un oficial de campanie pentru CBS News.Insa Trump nu are astfel de intalniri in acest moment pe agenda public pentru acest weekend, iar Pennsylvania si Michigan urmeaza sa certifice luni rezultatele votului.Este considerat extrem de putin probabil ca echipa presedintelui in exercitiu sa poata rasturna situatia in Michigan si Pennsylvania.