Facebook a inchis grupul pro Trump "Opriti furtul"

Grupul "Stop the Steal" ajunsese la aproape 350.000 de membri joi dupa-amiaza inainte ca gigantul retelelor sociale sa intervina."Avand in vedere masurile exceptionale pe care le luam in aceasta perioada de tensiuni, am retras grupul +Stop the Steal+, care organiza evenimente in lumea reala", a declarat un purtator de cuvant al grupului californian."Acest grup s-a format in jurul delegitimizarii procesului electoral si am vazut apeluri preocupante la violenta din partea unor membri ai grupului", a adaugat purtatorul de cuvant."Nu mai numarati!", "Opriti frauda!", a scris pe Twitter cu majuscule presedintele Statelor Unite Donald Trump, repetand in continuare ca el a castigat, in ciuda rezultatelor partiale care il arata in spatele rivalului sau democrat Joe Biden , noteaza AFP.Twitter a acoperit aproape jumatate din postarile miliardarului republican incepand din noaptea de marti a alegerilor cu o notificare asupra caracterului "inselator" al comentariilor.Facebook si Twitter au anticipat riscul dezinformarii si apelurile la violenta daca rezultatul intarzie sa fie cunoscut."Este bine sa se discute, dar ce sa faci concret?", a declarat una dintre utilizatoarele grupului "Stop the Steal" joi dimineata.Pagina apartinea unui grup numit "Women for America First" (Femeile pentru America in primul rand).Inainte ca pagina sa nu mai fie accesibila, in descrierea sa se putea citi: "Democratii comploteaza pentru a-i lipsi pe republicani de votul lor. Depinde de noi, poporul american, sa luptam si sa-i oprim".Dezinformarea electorala s-a raspandit rapid online in timp ce tara asteapta rezultatele din cateva state-cheie, decisive."Acesta este cel mai intens eveniment de dezinformare online din istoria SUA si ritmul a ceea ce am gasit doar s-a accelerat din ziua alegerilor", a notat Alex Stamos, cercetator la Universitatea Stanford care urmareste dezinformarea.