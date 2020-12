Joe Biden i-a cerut doctorului Anthony Fauci sa faca parte din echipa sa anti-COVID-19

Doctorul Anthony Fauci est membru al celulei de criza a Casei Albe, dar a facut obiectul unor atacuri virulente din partea presedintelui Donald Trump , care a minimalizat constant amenintarea acestei pandemii care a facut pana in prezent peste 275.000 de morti in SUA.Joe Biden a mai indicat ca intentioneaza sa le ceara americanilor, in ziua in care va prelua oficial functia de presedinte in luna ianuarie, sa poarte masca timp de 100 de zile."100 de zile de purtat masca, nu pentru totdeauna. Si cred ca vom vedea o reducere semnificativa (a infectarilor)", a afirmat presedintele ales al SUA.Tot in cadrul interviului acordat CNN, Joe Biden a mai spus ca se va vaccina anti-COVID atunci cand doctorul Fauci va spune ca este sigur sa se vaccineze si ca o va face public.